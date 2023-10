DS 7 Vauban, un SUV imprenable

Après le SUV DS 7 Élysée, conçu pour la Présidence de la République française, DS Automobiles présente le DS 7 Vauban, un modèle hybride rechargeable blindé disponible en petite série.

Fruit d’une nouvelle collaboration entre le groupe WELP et DS Automobiles, le SUV DS 7 Vauban est construit par la société WELP France à Hérimoncourt, après la reprise d’une partie d’un ancien site de Stellantis, à moins d’une centaine de kilomètres du site de Mulhouse où sont construites toutes les DS 7. Basée sur la DS 7 E-Tense 4×4 300, la DS 7 VAUBAN apporte un niveau de sécurité très élevé, mais sans modifier son confort et son comportement dynamique. Il s’agit d’une version destinée à un public plus large et basée sur le véhicule officiel du Président Macron. Citroën parle d’un engouement pour une telle application, mais n’en produira qu’une petite série, à la commande.

Un blindage carrosserie en aramide et du verre de sécurité sont posé et le châssis est allongé d’une vingtaine de cm (derrière le pilier central) afin d’en faire un bureau mobile. Le véhicule atteint un niveau de protection VPAM 4, c’est-à-dire capable d’arrêter certains calibres d’armes à feu. La transformation de l’intérieur a été supervisée par des tapissiers, assurant un niveau de raffinement remarquable. En plus des équipements supplémentaires proposés dans la brochure, des groupes d’options sont disponibles sur demande, tant pour la protection (extincteurs automatiques, ventilation en circuit fermé, sirène et interphone, etc…), que pour le confort des passagers (prises USB supplémentaires, liseuses, etc…) ou la personnalisation du véhicule (couleurs de carrosserie, habillage intérieur, surpiqûres, porte-drapeaux).

Histoire de forts

Le DS 7 Vauban tire son nom des fortifications construites à la fin du 17e siècle. Les fortifications de Vauban, au nombre de douze, réparties sur dix départements, sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au total, le marquis Sébastien Le Prestre de Vauban a supervisé plus d’une centaine de fortifications – des forts qui font partie de villes en France et en Europe. En Asie et en Afrique, plusieurs citadelles et forteresses ont adopté le système établi par Vauban.