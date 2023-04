Des Alfa Romeo Giulia et Stelvio spéciales  pour les cent ans du trèfle

Le 15 avril dernier marquait les 100 ans du trèfle à quatre feuilles, symbole emblématique de la marque Alfa Romeo, lequel a fait ses débuts sur la version « Corsa » de l’Alfa Romeo RL, lors de la 14e édition de la Targa Florio, en 1923.

Lire aussi | Alfa Romeo prépare une nouvelle hypersportive

Pour célébrer cette date historique, Alfa Romeo présente les nouvelles Giulia et Stelvio Quadrifoglio, dans une version exclusive « Quadrifoglio 100° Anniversario », une série limitée à 100 exemplaires pour chacun des deux modèles. Les nouveautés sont nombreuses : badges anniversaires, personnalisations exclusives et un concentré de technologie grâce aux nouveaux phares matriciels full-LED adaptatifs et au nouveau tableau de bord entièrement numérique.

Trèfle mythique

Symbole de la sportivité italienne, le Quadrifoglio a toujours représenté les créations les plus performantes de la marque Alfa Romeo. Non seulement celles engagées en compétition, mais aussi les voitures de série les plus puissantes et les plus exclusives. Le Quadrifoglio accompagne l’histoire sportive et industrielle d’Alfa Romeo depuis ses débuts. Il naît donc le 15 avril 1923, à l’occasion de la 14ème édition de l’une des plus anciennes courses automobiles au monde, la Targa Florio. A la fois stimulante et techniquement exigeante, cette course représentait l’une des étapes les plus importantes de l’époque pour un pilote.

520 ch

Les Giulia et Stelvio sont les versions de pointe de la gamme Alfa Romeo, développant 520 ch de leur 2,9 litres V6 développé chez Ferrari. Il est associé au différentiel mécanique autobloquant. Le système d’échappement Akrapovic donne à l’échappement un son incomparable. Les nouveaux phares « 3+3 », de type adaptatifs Full-LED matriciels donnent plus de présence aux deux voitures. Jantes en alliage de 19″ à 5 trous pour la Giulia, et de 21″ pour le Stelvio, avec de nouveaux étriers de frein exclusifs, couleur or. Trois teintes de caisse sont disponibles : Rouge Etna, Vert Montreal et Noir Vulcano.

Le SUV Stelvio