Dayun ES3, la voiture chinoise qui attaque la Dacia Spring

Les voitures électriques bon marché ne sont pas encore légion sur le marché européen. Mais les offres se multiplient, le dernier venu est le constructeur chinois Dayun, qui lance la petite ES3 sur le marché allemand. Avant toute l’Europe?

Cette quatre portes de 3,70 mètres de long s’inspire par sa taille de la Dacia Spring, également originaire de l’Empire du Milieu, mais elle est un peu plus large. La Dayun ES3 développe une puissance de 35 kW (48 ch) et atteint une vitesse maximale de 100 km/h. La capacité de la batterie de 33,5 kWh permet de parcourir jusqu’à 200 kilomètres. La voiture peut être rechargée avec une puissance de 20 kilowatts sur une prise de courant continu et de 2,3 à 3,2 kW sur une prise de courant domestique.

27.490 €

Le volume du coffre de cette compacte pour 4 personnes atteint 255 litres. La garde au sol est d’environ 19,2 centimètres, ce qui est assez généreux et pourrait séduire les habitants des zones montagneuses. L’ES3 dispose entre autres d’une sellerie cuir, d’un régulateur de vitesse, d’une climatisation automatique, d’une caméra de recul, d’un système d’accès sans clé et d’un écran tactile d’infodivertissement de huit pouces, y compris un hotspot Wifi. En Allemagne, la Dayun est vendue par Lada Automobile GmbH au prix de 27.490 euros, un positionnement qui semble trop élevé pour séduire de nombreux particuliers. En Belgique, la Dacia Spring démarre à 20.990 €, et promet un peu plus de polyvalence. En Chine, la gamme du constructeur Dayun est beaucoup plus large, allant de la petite moto au camion lourd. Yuanhang, une entreprise de VE basée à Yuncheng et soutenue par le groupe Dayun, a développé sa propre plateforme BHD d’une architecture de 800 volts et capable de supporter des moteurs de 700 ch.