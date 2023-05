Caterham EV Seven, la voiture 100% électrique et 100% fun

Caterham a dévoilé la EV Seven, une voiture encore à l’état de concept, mais une déclaration bien réelles sur les intentions électriques de la marque dans les années à venir.

Ce concept va servir à tester la faisabilité d’une Caterham Seven électrique légère et aussi axée sur le plaisir de conduire que son homologue à essence (la Seven 485). L’EV Seven a été conçue en collaboration avec Swindon Powertrain Ltd – un leader dans le développement de moteurs électriques. Le concept produit 240 ch (pour 250 Nm). Ce bolide zéro émission passerait de 0 à 160 km/h en 4 s environ.

L’EV Seven est basé sur un châssis de Seven (485) thermique plus grand. Ses trains roulants sont adaptés aux contraintes liées à l’emplacement du moteur et des batteries. A propos de batterie, elle est refroidie par immersion, c’est-à-dire un fluide diélectrique en contact direct avec les cellules, ce qui permet une meilleure gestion thermique pendant les cycles de charge et de décharge. Une technique jusqu’à présent utilisée pour refroidir les super-ordinateurs. En tout, l’augmentation de poids est inférieure à 70 kg par rapport à la Seven (485) de série sur laquelle elle est basée (soit une masse totale d’un peu moins de 700 kg).

« Tout modèle de véhicule électrique que nous produirons à l’avenir devra être fidèle à l’ADN d’une Caterham : légère, agréable à conduire et axée sur le conducteur. Nous ne lancerons jamais une Seven d’une tonne. » Bob Laishley, PDG de Caterham

Cycle 20-15-20

La Seven électrique devra être utilisable à la fois sur route et sur piste. Pour ce dernier, cela signifie qu’elle doit être capable de reproduire un cycle de conduite 20-15-20 : la capacité de rouler sur piste pendant 20 minutes et de se recharger en 15 minutes avec suffisamment d’énergie pour rouler pendant 20 minutes supplémentaires. Sa batterie de 51 kWh (40 kWh nets) refroidie par immersion est logée dans le compartiment moteur et le tunnel de transmission et est capable d’atteindre des vitesses de charge rapide en courant continu allant jusqu’à 152 kW. Mais que les intéressés ne s’emballement pas trop vitre. Caterham n’a pas l’intention de commercialiser l’EV Seven à ce stade, mais «au bon moment», lorsque la future génération de technologies de batteries le permettra. Le concept EV Seven sera présenté au public lors du Festival de vitesse de Goodwood, au Royaume-Uni, en juillet prochain.