Le leader de la CDU plaide pour un accord de libre-échange entre l’UE et les Etats-Unis

Le chef du CDU, Freidrich Merz, plaide pour un accord de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis, alors que Donald Trump s’apprête à être investi et a déjà menacé l’Union européenne d’augmenter les taxes sur l’importation de produits américains.

L’Union européenne devrait réessayer de conclure un accord de libre-échange majeur avec le futur président américain Donald Trump. C’est ce que plaide Friedrich Merz, le chef du parti chrétien-démocrate et conservateur allemand (CDU) qui a de fortes chances de devenir le prochain chancelier.

« Nous avons besoin d’un programme positif avec les États-Unis qui profite à la fois aux consommateurs américains et européens », a déclaré M. Merz dans une interview accordée à l’agence de presse allemande DPA, jeudi. « Une nouvelle initiative de libre-échange mutuel entre l’Europe et les États-Unis pourrait empêcher une dangereuse spirale de droits de douane à l’importation. »

L’UE et les États-Unis avaient entamé des négociations sur un important accord de libre-échange, connu sous le nom de TTIP, en 2013. Lorsque M. Trump a pris ses fonctions pour la première fois début 2017, il a immédiatement interrompu ces négociations. Un an plus tard, Donald Trump a introduit des droits d’importation plus élevés sur l’acier et l’aluminium européens.

M. Merz craint que M. Trump n’impose à nouveau des droits de douane plus élevés dès son retour à Washington le 20 janvier. Il a déjà menacé d’imposer des taxes supplémentaires si l’UE n’était pas disposée à acheter de plus grandes quantités de pétrole et de gaz aux États-Unis. Dans un tel scénario, l’UE ne devrait pas répondre par ses propres droits de douane, estime le chef de file de la CDU, mais plutôt se concentrer sur le renforcement de sa propre compétitivité.