L’AfD distribue des tracts «aller simple» pour «étrangers non désirables»: une enquête ouverte

Dans la ville allemande de Karlsruhe, l’AfD est soupçonné d’avoir distribué des tracts à caractère haineux. Ceux-ci ressemblent à des cartes d’embarquement, à un «aller simple en classe éco» pour un «migrant illégal». Une enquête a été ouverte.

La distribution par le parti allemand d’extrême droite AfD d’un tract électoral en forme de billet d’avion « pour migrant illégal », en pleine campagne pour les législatives de février, a entraîné l’ouverture d’une enquête, a indiqué, mardi, la police.

L’enquête a été ouverte pour « soupçons d’incitation à la haine« , a précisé à l’AFP un porte-parole de la police de la ville de Karlsruhe (ouest), où l’imprimé a été diffusé. La section de l’AfD à Karlsruhe a assumé sur son site internet la création de ce « billet d’expulsion » qui porte son logo et ressemble à une carte d’embarquement de compagnie aérienne. On peut y lire qu’il s’agit d’une « aller simple en classe éco » pour un « migrant illégal » au départ de l’Allemagne et à destination d’un « pays d’origine sûr ».

L’embarquement, effectué en porte « AfD », se déroulera le 23 février, date des élections, de « 8 à 18h », horaires d’ouverture des bureaux de vote, est-t-il écrit. Au verso du billet, l’AfD préconise notamment « l’expulsion de toutes les personnes obligées de quitter le territoire ». Ce flyer donne à l’AfD « l’opportunité de faire connaître aux électeurs ces demandes tout à fait légitimes et conformes à la loi sous une forme simplifiée », justifie la section locale. Ce matériel de propagande électorale « est actuellement distribué à Karlsruhe en aussi grand nombre que possible et sans exigences ni restrictions particulières », indique encore l’AfD Karlsruhe.

La «remigration» des étrangers indésirables

Certains observateurs ont vu dans l’horaire de fermeture, 18h, un code néo-nazi basé sur les initiales d’Adolf Hitler, le A et le H étant les première et huitième lettres de l’alphabet (soit 1=A et 8=H), une accusation rejetée par la section locale.

Le parti de gauche radicale Die Linke a qualifié cette initiative de « méthode fasciste pour inciter à la haine », accusant l’AfD d’avoir ciblé dans sa distribution les personnes issues de l’immigration. Créditée de la deuxième place dans les sondages nationaux, l’AfD prône ouvertement une « remigration » des étrangers non désirables, mesure que le parti a intégrée à son programme électoral.