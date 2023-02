Allemagne: perquisitions visant un groupe d’extrême-droite qui préparait un coup d’État

La police allemande est intervenue mercredi dans plusieurs adresses en Bavière dans le cadre d’une enquête sur une conspiration d’un mouvement d’extrême droite visant à provoquer une immense coupure de courant, pour commettre un coup d’État.

Les perquisitions visaient six suspects liés au mouvement Reichsbürger, groupe diffus de personnes ne reconnaissant pas l’autorité de l’actuel système gouvernemental.

Les six personnes sont suspectées d’avoir, « depuis septembre 2020, planifié de provoquer une grande panne de courant en Allemagne en sabotant les pylônes électriques. Le but était d’installer d’autres groupes au pouvoir en Allemagne par un coup d’État », a expliqué le parquet de Munich.

Les suspects sont poursuivis pour formation et appartenance à une organisation terroriste.