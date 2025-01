Allemagne: la proposition de loi de la droite et de l’extrême-droite sur l’immigration rejetée

Les députés allemands rejettent la proposition de loi de la droite et de l’extrême-droite restreignant l’immigration.

Les députés allemands ont rejeté, vendredi, de justesse une proposition de loi visant à restreindre l’immigration et soutenue pour la première fois depuis 1945 ensemble par les conservateurs et l’extrême-droite, malgré le tollé que ce rapprochement entre les deux formations suscite dans le pays.

Les élus ont voté par 350 voix contre et 338 voix pour. Il s’agissait de la deuxième initiative en trois jours en ce sens entre les démocrates-chrétiens (CDU/CSU) et l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), après une première alliance lors d’un vote mercredi qui portait alors sur une motion non contraignante.