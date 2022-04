Les Etats-Unis se sont donc dits prêts à parler avec la Corée du Nord malgré les récentes provocations de la dictature incarnée par Kim Jong Un.

Les Etats-Unis ont affirmé mardi être toujours ouverts à des discussions avec la Corée du Nord, malgré de nouvelles "provocations", après que Kim Jong Un a annoncé son intention de "renforcer et développer" l'armement nucléaire de son pays.

"Nous restons ouvert à la diplomatie et au dialogue avec la Corée du Nord" pour mettre fin à son programme nucléaire, a déclaré devant la presse le porte-parole du département d'Etat Ned Price, ajoutant que les Etats-Unis ont cependant "une obligation de répondre aux récentes provocations" nord-coréennes, et notamment les deux récents lancements de missiles balistiques.

