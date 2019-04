Vivre comme sur Mars? Une base ouvre dans le désert chinois (en images)

Point d'astronautes ni de petits hommes verts dans ces bâtiments blancs sortant du sable ocre au milieu de collines arides. Les premiers humains à visiter la "Base Mars 1" sont des adolescents. L'inauguration du site survient à l'heure où la Chine rattrape petit à petit son retard sur les Etats-Unis et la Russie en matière d'exploration spatiale. Elle ambitionne notamment d'envoyer un jour un homme sur la Lune. L'agence spatiale chinoise prévoit d'envoyer un véhicule téléguidé sur la vraie planète rouge l'an prochain.

La base aux lignes futuristes et épurées, installée dans la province du Gansu, est équipée d'un dôme couleur argent et de neuf modules, qui abritent des lieux de vie, une salle de contrôle, une serre ou un sas. Les adolescents ont enfilé mercredi des combinaisons avant de partir en randonnée dans le désert, où ils ont pu explorer des grottes dans un paysage rappelant celui de Mars. La ville la plus proche est Jinchang, à environ 40 kilomètres. Ce programme a reçu l'aide du Centre des astronautes de Chine et du China Intercontinental Communication Centre (CICC), une société de production audiovisuelle publique. La base est spécifiquement destinée à la popularisation des connaissances spatiales auprès des élèves mais elle devrait également accueillir des touristes, ont indiqué les organisateurs.







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .







Mars Base 1 © WANG ZHAO / AFP .