Retour de l'astronaute américaine Christina Koch après 11 mois à bord de l'ISS (en images)

La capsule Soyouz, avec à son bord Christina Koch et ses collègues, Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne et le cosmonaute russe Alexandre Skvortsov, a atterri dans les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale, à 9H12 GMT, à l'issue d'un vol d'environ trois heures et demie.







Luca Parmitano







Des habitants des steppes kazakhes, montés à cheval, ont assisté à l'atterrissage dans la neige







Christina Koch durant une promenade dans l'espace







