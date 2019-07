Les racines évolutives de l'établissement de liens par le biais d'activités partagées seraient plus profondes qu'on ne le pensait. C'est ce que conclut une étude menée sur les singes.

Comme nous, les chimpanzés aiment regarder des films ensemble, ont constaté des scientifiques. Leurs recherches, publiées dans la revue Proceedings of the Royal Society B, suggèrent que les liens sociaux à travers une expérience partagée ont des racines évolutives profondes, bien plus ancrées dans notre évolution que ce que l'on pensait.

