En partie pour contrer les critiques croissantes, y compris de la part des médecins, les principaux acteurs belges dans la lutte contre le coronavirus ont organisé un premier congrès scientifique sur la manière de gérer la crise. Notre confrère de Knack était présent.

Désormais, il ne s'agit plus seulement de combattre le virus. L'objectif est d'apprendre à la société à vivre avec le virus. En substance, cela signifie la recherche d'équilibres difficiles entre la santé publique et l'économie, entre santé mentale et physique.

Les combattants du virus en ont eu assez d'attendre une décision politique et ont décidé de prendre les choses en main et d'organiser leur propre congrès avec le soutien des universités et des académies scientifiques et médicales. Le Service public fédéral de la santé publique, qui avait initialement pris part à l'initiative, s'est retiré dans un rôle modeste sans couverture politique. En deux semaines, Vlieghe et une équipe de sept hommes ont mis au point un programme ambitieux présenté au Palais des Académies, au coeur de Bruxelles.Ils étaient tous là : les principaux combattants du virus et les principaux détracteurs. C'était beau de voir les scientifiques former une équipe soudée - ils ont appris à se connaître au fil des mois. Les critiques sont restées modestes et parfois débouchaient en commentaires tirés par les cheveux. Par exemple, le chef de clinique Jean-Luc Gala (UCL) a qualifié de succès "modeste" la réduction du taux de reproduction de 3,4 à 0,7, due au confinement, alors qu'il s'agissait en réalité d'un résultat presque improbable. Même avec des mesures de confinement très strictes, le taux de reproduction en Chine n'est jamais descendu en dessous de 0,5. Le taux de reproduction indique combien de personnes une personne infectée infecte en moyenne. S'il dépasse 1, le virus peut augmenter de manière exponentielle, ce qui rend plus difficile un contrôle rapide et efficace.Le médecin belge Hans Kluge, président du Bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a ouvert le congrès. Il venait de prendre son poste quand la crise du coronavirus a éclaté. Depuis son bureau dans la capitale danoise, Copenhague, il a prononcé un discours inspiré, dont le message clé était qu'il faut toujours faire preuve d'une empathie suffisante envers les différents groupes de la société qui sont touchés de diverses manières par la crise. Les jeunes peuvent continuer à s'amuser, mais ils doivent veiller à ne pas propager le virus. Les personnes âgées doivent être protégées, mais sans tomber dans l'isolement social.Les sceptiques et les anxieux Kluge a averti que le virus ripostera "impitoyablement" si trop de méfiance, de déni et de désinformation s'insinuent dans un système, mais il faut accorder une attention suffisante à ceux qui doutent de la gravité de l'épidémie et de l'utilité des mesures. Il faut répondre à leurs doutes, non de manière paternaliste, mais en illustrant les effets utiles de bons soins de santé. Au sein de l'OMS, un groupe de travail composé de sociologues, de psychologues et d'anthropologues est en train de se constituer (peut-être un peu tard) pour faire des propositions afin de gérer de manière adéquate les sceptiques et les personnes extrêmement anxieuses."La solidarité ne doit pas seulement venir du coeur, mais aussi de la tête", a déclaré Kluge, qui a fait remarquer que le coronavirus ne disparaîtra jamais complètement, même s'il y a un vaccin. "Nous devrons apprendre à vivre avec le virus, mais nous réussirons si le sens des responsabilités est partout présent et si la confiance dans les soins de santé reste élevée. Nous avons tiré de grandes leçons des crises sanitaires du passé. Les Lumières ont suivi directement les séquelles des épidémies de peste".L'économiste Mathias Dewatripont (ULB) a insisté sur le message lancé il y a quelques semaines par son collègue Gert Peersman (Université de Gand) : ce ne sont pas les mesures comme le confinement qui tuent l'économie, c'est le virus lui-même. Une fois que les chiffres montrent que le virus recommence à circuler, les gens se replient sur eux-mêmes et consomment moins, quelles que soient les mesures mises en place. Le "facteur de peur" est le principal moteur de la demande économique. Plus la peur est grande, plus la demande est faible. À Bruxelles, la moitié des hôtels sont ouverts, mais leur taux d'occupation est d'à peine 20 %, bien qu'il n'est plus question de confinement depuis longtemps. Comme l'augmentation du taux d'infection est toujours beaucoup plus rapide que la diminution, des mesures telles que le port du masque et la limitation des contacts sociaux restent nécessaires, estime Dewatripont.Le psychologue Maarten Vansteenkiste (Université de Gand) souligne que les messages politiques doivent être transmis de la bonne manière pour motiver les gens à suivre les règles. Lorsque la Première ministre Wilmès déclare que nous "retrouvons notre liberté" après la levée du confinement, ce n'est pas motivant, car les gens n'aiment pas perdre leur liberté. Au fait, la Première ministre devrait faire preuve d'un peu plus d'empathie pour son peuple, et remercier de temps en temps les gens pour ses efforts. C'est une défaillance présente dans de nombreux pays : "les gens" sont oubliés dans la communication de crise.C'est en partie pour cette raison que la compréhension de la politique s'érode. Au début de la crise du coronavirus, 81 % de la population soutenait les mesures, aujourd'hui ce pourcentage est tombé à un maigre 25 %. Les gens doivent trouver ces mesures significatives. Ils ont besoin de voir la valeur de leurs efforts. C'est pourquoi il est important de supprimer les mesures inutiles, comme le port de masque pendant le jogging ou le vélo.Empreinte corona Vansteenkiste plaide pour l'introduction d'une "empreinte corona", qui est d'ailleurs en cours de réalisation : un système qui permet aux gens de déterminer eux-mêmes le risque d'infection au coronavirus qu'ils courent en fonction de leur mode de vie et de leur lieu de résidence. Cela leur donnera une plus grande responsabilité personnelle. Une personne qui ne quitte pas son hôtel dans une "zone rouge" dangereuse court moins de risques d'infection qu'une personne qui se rend dans une discothèque située dans une "zone jaune" plus sûre.D'autre part, le psychologue affirme que les mesures obligatoires ne sont pas nécessairement en conflit avec l'autonomie individuelle, mais que les gens doivent comprendre que les mesures ont une valeur ajoutée pour leur santé. La liberté d'action totale est la recette parfaite pour un désastre : le virus frappera sans pitié. Il y a toujours des gens qui bafouent les règles, mais tant qu'il n'y en a pas trop, cela ne doit pas faire une grande différence dans la force de l'épidémie. Il serait bon que les gens puissent avoir une idée de la durée de vie de ce projet, bien que cela soit difficile - ce sera une tâche essentielle du CELEVAL. L'imprévisibilité est mortelle pour la confiance du public dans une politique.Le statisticien Niel Hens (UHasselt et UAntwerp), qui tente de rendre compte du déroulement de la pandémie de coronavirus sous tous ses aspects à l'aide de chiffres et de modèles, a donné à réfléchir dans ce contexte : on ne peut jamais utiliser de modèles pour prévoir ce qui va se passer, mais seulement pour mieux comprendre ce qui se passe, afin de pouvoir mieux saisir la situation. Hens a souligné que même maintenant, on ne peut pas forcer les choses : on est limité dans son approche par les usages de la bonne science, et ceux-ci prennent du temps. Ce qui est clair, cependant, c'est qu'on ne peut jamais contrôler le virus sans mesures, d'autant plus qu'il peut être propagé par des personnes ne présentant aucun symptôme d'infection.La bonne nouvelle, c'est que les chiffres révèlent qu'un confinement ne sera plus nécessaire : son effet sera modeste si les autres mesures sont correctement suivies. Pour chaque semaine de retard dans l'émission des mesures, il faut rattraper trois semaines de dommages supplémentaires. La vigilance reste donc essentielle. Il n'est pas non plus souhaitable de les assouplir trop rapidement. Les scientifiques auraient aimé disposer de trois semaines entre les différentes phases lors de la première vague afin de pouvoir en évaluer les effets, mais les politiciens étaient soumis à une forte pression pour aller plus vite. Cela a bien fonctionné pendant un certain temps, jusqu'à ce que le virus reprenne le dessus fin juillet et qu'il faille à nouveau durcir les mesures.Après le confinement, le nombre de contacts entre les personnes a principalement augmenté dans les tranches d'âge de 18 à 29 ans et de 40 à 49 ans, bien qu'il soit resté trois fois inférieur à celui du "temps de paix" (le temps sans le virus). Si c'est précisément ces deux groupes d'âge, c'est largement dû au fait que les adolescents vont chez leurs parents, et qu'ils peuvent alors les infecter. "La vanne vers les grands-parents vulnérables finit aussi par s'ouvrir", prévient Hens. "Il est conseillé de rester vigilant en toutes circonstances. Ce n'est pas une bonne idée de rendre visite aux grands-parents avec les petits-enfants en rentrant de vacances ".Ce sont surtout les contacts dans l' "ambiance de divertissement" qui augmentent le risque de contamination, et pas seulement les discothèques et autres événements de masse. Hens aime parler d'un "budget de contact". C'est plus flexible qu'une "bulle de cinq" fixe - les scientifiques veulent se débarrasser de ce concept.Il était frappant d'entendre le nombre de plaintes de coopération du gouvernement pour fournir des chiffres sur la crise du coronavirus. Les scientifiques pourraient l'utiliser pour mieux comprendre. Niel Hens a également souligné ceci : "Nous devons nous battre pour obtenir des données de base, et la plupart du temps nous ne les gagnons pas. Si vous donnez des exemples à l'étranger, où les mêmes chiffres sont disponibles, on vous répond que l'on n'accorde pas de valeur à ce que font les pays étrangers. De cette manière, vous accumulez un retard évitable dans l'évaluation de ce qui se passe et vous limitez la possibilité de corriger le tir".Rétablissement miraculeux Peter Piot, le virologue belge renommé, était également de la partie. Il a lutté contre les virus Ebola et le sida, mais il a été terrassé par le coronavirus au début du printemps, si bien qu'à présent il possède aussi l'expérience du patient. Sur le grand écran, Piot semble avoir retrouvé la forme et la santé - il s'est adressé au public depuis sa ville de Londres. D'ailleurs, une intervention brève, mais remarquable, est venue du pneumologue Wim Janssens (UZ Leuven), qui a apporté des nouvelles positives. Il a indiqué que certains patients atteints du coronavirus connaissent un rétablissement presque miraculeux. Les personnes dont les poumons étaient "ravagés" après un long séjour dans une unité de soins intensifs semblent pouvoir se rétablir complètement, il est vrai après des mois de revalidation.Piot a insisté sur l'un de ses chevaux de bataille : la relation difficile entre la science et la politique, qu'il connaît bien. Les scientifiques travaillent par définition (et souvent avec plaisir), avec des incertitudes, mais pas les politiciens. C'est pourquoi il y a tant d'agitation autour des masques, car leur effet ne fait pas l'unanimité dans les milieux scientifiques. Les désaccords entre scientifiques se traduisent facilement en inertie politique. "Vous devez également faire face à des politiciens qui se prennent pour des scientifiques, ce qui est tout aussi grave que les scientifiques qui pensent qu'ils tirent les ficelles. Chacun devrait avoir le bon sens de continuer à jouer son propre rôle. C'est déjà assez dur comme ça".Piot a évoqué la coopération internationale croissante et nécessaire pour rationaliser les essais cliniques de médicaments et de vaccins contre le coronavirus, afin qu'ils puissent être réalisés plus efficacement (et plus rapidement). Le fait que le premier test sur des personnes d'un vaccin britannique ait dû être arrêté la semaine dernière en raison d'une maladie grave et soudaine de l'un des sujets n'est pas inattendu- le développement d'un vaccin n'est jamais un jeu d'enfant. Les premiers vaccins sont aussi rarement les meilleurs, mais ce n'est pas grave, car ils peuvent apporter un soulagement jusqu'à l'arrivée de la deuxième vague de vaccins, avec des effets plus protecteurs pour les personnes âgées, par exemple. Des signaux prometteurs proviennent du laboratoire du virologue Johan Neyts (KU Leuven), également présent au congrès. S'il réussit tous les tests, son vaccin appartiendra à cette deuxième génération. En tout état de cause, il donne d'excellents résultats sur les animaux de laboratoire.Les conclusions du congrès ont été présentées par le directeur de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, Marc-Alain Widdowson, le seul orateur non belge de la journée. Il a souligné qu'un simple virus met désormais en danger les "valeurs sûres". Par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni, malgré leur expertise et leurs ressources, sont parmi les pays les plus sévèrement touchés dans le monde en raison d'un manque de leadership. On ne rira plus des Asiatiques qui portent en permanence un masque, car ce sera encore la règle, au moins temporairement, chez nous aussi. Il reste également étonnant que l'on enregistre si peu de cas de coronavirus le continent vulnérable qu'est l'Afrique.Widdowson a expliqué que cette crise peut également offrir des opportunités. Par exemple, il semble qu'en Australie et dans d'autres parties de l'hémisphère sud, où l'hiver touche à sa fin, la grippe et les autres infections des voies respiratoires circulent beaucoup moins que lors des hivers normaux. L'effet secondaire de la lutte contre le coronavirus est de réduire la propagation d'autres virus. Certains participants au congrès ont même suggéré que nous pourrions poursuivre sur l'élan de coronavirus afin de réduire davantage la propagation de la grippe, qui tue des milliers de personnes chaque année rien qu'en Belgique.L'organisatrice Erika Vlieghe a saisi l'occasion pour plaider en faveur de la création d'une "communauté scientifique" permanente autour du coronavirus. Cette communauté se réunirait régulièrement pour échanger des informations et lancer des idées. Tous les secteurs pertinents de la société seraient inclus. "Nous n'obtiendrons pas toutes les réponses immédiatement", a conclu Widdowson, "mais nous évoluerons progressivement vers un consensus sur la meilleure approche." Cela rendrait au moins la communication sur la crise du coronavirus beaucoup plus transparente.