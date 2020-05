Jamais de sa vie il n'a été aussi gravement malade : le virologue belge de renommée mondiale, Peter Piot, a été anéanti par le coronavirus. "J'ai consacré ma vie à combattre les virus et je me suis dit que maintenant ils se vengeaient enfin".

Peter Piot, qui vit à Londres, a l'air fatigué lors de l'appel vidéo que notre confrère de Knack a passé avec lui le week-end dernier. Il s'agit de sa première interview depuis qu'il a été infecté par le coronavirus, à la mi-mars. Lorsqu'il doit monter un escalier pour prendre un livre, il revient essoufflé. Il tousse régulièrement. Mais le virus n'a pas entamé son dynamisme. Pendant une heure et demie, il raconte - hésitant au début, parce que c'était une expérience émotionnelle et qu'il n'est pas une personne émotive - comment la maladie l'a affecté. Il est également très inquiet par le fait que l'impact du coronavirus sur la société soit terriblement sous-estimé.

"Le 19 mars, j'ai soudain eu une forte fièvre et un mal de tête lancinant. Bizarrement, mon crâne et mes cheveux étaient très douloureux. Je ne toussais pas encore, mais j'ai tout de suite pensé que c'était ça. J'ai continué à travailler - je suis un bourreau de travail - mais de chez moi. L'année dernière, à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, nous avons fait beaucoup d'efforts pour le télétravail, ce qui nous a permis de réduire nos déplacements. Cet investissement dans la lutte contre le réchauffement climatique est aujourd'hui très utile.""Comme il était impossible de se faire tester par le Service national de santé, je l'ai fait faire dans un hôpital privé. J'étais positif au covid-19, comme je le soupçonnais. Alors on espère que ça passe rapidement. Je me suis isolé dans la chambre d'amis. Mais la fièvre n'a pas disparu. Je n'ai jamais été gravement malade et ces dix dernières années, je n'ai pas pris eu un seul jour de congé maladie. Je vis assez sainement et je cours régulièrement. Le seul facteur de risque est mon âge - j'ai 71 ans. Je suis optimiste, alors j'ai pensé que ça passerait. Mais le 1er avril, un ami médecin m'a conseillé de faire un examen approfondi, car la fièvre et surtout l'épuisement s'aggravaient de plus en plus."100% patient Il s'est avéré que je manquais gravement d'oxygène, bien que je ne souffre pas encore d'essoufflement. Des radios de mes poumons ont montré que j'avais une pneumonie sévère, typique du covid-19. Je me sentais constamment épuisé, alors que je suis quelqu'un qui bouillonne toujours d'énergie. Je n'étais pas seulement fatigué, j'étais totalement épuisé - je n'oublierai jamais ce sentiment. J'ai été hospitalisé, bien entre-temps que le test de dépistage du virus se soit révélé négatif. C'est une autre caractéristique typique du covid-19 : le virus disparaît, mais ses effets durent des semaines.J'avais peur que les gens de l'hôpital me branchent tout de suite à un respirateur, car j'avais vu des publications qui révélaient que cela augmente les risques de décès. J'avais très peur, mais heureusement, au début, je n'avais qu'un masque à oxygène et il s'est avéré que ça marchait. Je me suis donc retrouvé dans une chambre d'isolement dans l'anti-chambre du service des soins intensifs. Vous êtes fatigué, et donc vous vous résignez. Vous vous abandonnez complètement aux soins. Vous vivez dans une routine, de la seringue à la perfusion, et vous espérez vous en sortir. Je suis généralement assez proactif, mais ici, j'étais patient à 100 %.J'ai remarqué qu'en Angleterre, les soins de santé publics ne sont pas discriminatoires. J'ai une assurance hospitalisation spéciale, mais les cliniques privées, hors de prix en Angleterre, ne veulent pas traiter les patients atteints de Covid, elles les renvoient sans honte au gouvernement. Je partageais ma chambre avec un sans-abri, un nettoyeur colombien et un homme du Bangladesh - soit dit en passant, tous les trois diabétiques, ce qui correspond à l'image que l'on se fait de la maladie. C'étaient des jours et des nuits de solitude, car personne n'avait l'énergie de parler. Pendant des semaines, je n'ai pu que chuchoter, même maintenant ma voix perd de sa force la nuit. Mais la question était toujours dans ma tête : comment vais-je m'en sortir ?""Après plus de quarante ans de lutte contre les virus partout dans le monde, je suis donc devenu un expert en matière d'infection. Je suis heureux d'avoir eu le coronavirus et non le virus Ebola, bien qu'hier j'ai lu une étude scientifique qui a conclu que vous avez 30% de risque de mourir si vous vous retrouvez dans un hôpital britannique avec le covid-19. C'est à peu près la même mortalité que celle causée par le virus Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest. On perd alors parfois la sobriété scientifique et on s'abandonne à des réflexions émotionnelles. Ils m'ont eu, je pensais parfois. J'ai consacré ma vie à combattre les virus et ils peuvent enfin se venger. Pendant une semaine, j'ai balancé entre ciel et terre, à la limite de ce qui aurait pu signifier la fin.""Après une longue semaine à l'hôpital, je suis rentré chez moi en transports publics. Je voulais voir la ville, avec ses rues vides, ses pubs fermés et son air étonnamment frais. Il n'y avait personne dans la rue - une expérience étrange. Je ne marchais pas bien, parce que mes muscles étaient affaiblis par la position couchée et le manque de mouvement, ce qui en principe n'est pas bon pour traiter une maladie pulmonaire, mais ce virus est si spécial que l'on n'a pas le choix. J'ai mal dormi pendant un certain temps, car le risque que votre état s'aggrave continue à vous hanter. Vous êtes à nouveau enfermé, mais vous allez mettre ce genre de choses en perspective. J'admire Nelson Mandela encore plus qu'avant. Cet homme a été emprisonné pendant 27 ans, mais il en est sorti grand conciliateur."Un pilote ivre "J'ai toujours eu un grand respect pour les virus, et maintenant cela n'a pas diminué. J'ai consacré une grande partie de ma vie à la lutte contre le virus du sida. Celui-ci est très intelligent. Il échappe à tout ce que nous essayons de contrôler. Les premiers signes du sida sont apparus au début des années 80, mais aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de vaccin contre cette maladie et il n'existe pas de remède. On ne peut que réprimer les symptômes de la maladie, mais on ne peut pas se débarrasser du virus. Chaque année, il infecte encore environ 1,6 million de personnes dans le monde. Mais maintenant que j'ai moi-même ressenti la présence irrésistible d'un virus dans mon corps, je vois les choses différemment. Cela va changer ma vie, je m'en rends compte, malgré les confrontations que j'ai déjà eues avec des virus. On se sent plus vulnérable.""En 1976, je faisais partie de l'équipe chargée d'enquêter sur la toute première crise d'Ebola dans la ville congolaise de Yambuku - j'avais alors 27 ans et j'étais avide d'aventure. C'est un miracle que j'y aie survécu. Nous avons reçu des échantillons de sang de patients dans des bouteilles thermos, et j'ai prélevé du sang de patients sans masque buccal ni vêtement de sécurité. Je suis de plus en plus convaincu que la chose la plus importante dans la vie est l'absence d'adversité. Au cours de ce voyage, j'ai refusé une fois de monter à bord d'un hélicoptère parce que le pilote était ivre et qu'il y avait un orage. Cet hélicoptère s'est écrasé pendant le vol. Personne n'a survécu, y compris l'homme qui était heureux de prendre ma place. Mais je ne suis pas si inquiet pour Ebola. C'est un virus mortel, mais il n'est pas adapté à l'homme. C'est plutôt un accident de parcours."Une semaine après ma sortie de l'hôpital, j'ai eu de plus en plus de mal à respirer. J'ai dû retourner à l'hôpital, mais heureusement, j'ai pu bénéficier d'un traitement ambulatoire. Il s'est avéré que je souffrais d'une nouvelle maladie pulmonaire, causée par une tempête de cytokines. C'est le résultat d'une surcharge de votre système immunitaire. Beaucoup de gens ne meurent pas des lésions tissulaires causées par le virus, mais des réactions excessives de leur système immunitaire qui ne sait pas quoi en faire. Je suis toujours en traitement pour cela, avec de fortes doses de corticostéroïdes qui ralentissent le système immunitaire. Si cette tempête s'était conjuguée aux symptômes de l'épidémie virale dans mon corps, je n'aurais pas survécu. Mon rythme cardiaque est passé à 170 battements par minute - cela aussi doit être traité par des médicaments. C'est un facteur sous-estimé du virus : il peut probablement affecter tous les organes de notre corps."Beaucoup de gens pensent que le covid-19 tue 1% des patients, tandis que les autres s'en sortent avec des symptômes de type grippal. Mais l'histoire se complique. De nombreuses personnes se retrouveront avec des problèmes chroniques au niveau des reins et du coeur. Même leur neurologie est perturbée. Il y aura des centaines de milliers de personnes dans le monde, peut-être plus, qui auront besoin de traitements tels que des dialyses rénales pour le reste de leur vie. Plus nous en apprenons sur le coronavirus, plus les questions se posent. C'est la raison principale pour laquelle il y a tant de débats sur ce qui doit être fait, parce qu'il y a tant de choses que nous ne savons pas encore. Le virus est nouveau pour tout le monde. C'est pourquoi je suis si énervé envers les nombreux observateurs qui, sans grande perspicacité, critiquent les personnes - scientifiques et politiques - qui travaillent dur pour maîtriser le virus. C'est très injuste."Asperges et bon vin "Aujourd'hui (NDLR : 2 mai), pour la première fois depuis longtemps je me sens plus ou moins en forme. J'ai mangé des asperges blanches, que je commande chez un marchand de légumes turc au coin de la rue - j'ai ouvert une bonne bouteille de vin pour la première fois depuis longtemps. Je veux reprendre le travail, même si mon activité sera limitée pendant un certain temps. La première chose que je reprends est mon travail de conseiller coronavirus auprès de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.""La Commission s'engagera fermement dans la mise au point d'un vaccin. Soyons clairs : sans un vaccin contre le coronavirus, nous ne pourrons plus jamais vivre normalement. La seule véritable stratégie de sortie de cette crise est un vaccin qui peut être déployé dans le monde. Cela implique non seulement de développer un vaccin, mais aussi de fabriquer des milliards de doses et d'ampoules, ce qui représente un énorme défi rien qu'en termes de logistique industrielle. Malgré les efforts déployés, il n'est toujours pas certain qu'il sera possible de développer un vaccin contre le coronavirus. Dans le pire des cas, tout ce que nous pourrons faire, c'est essayer de limiter les dégâts.""Au niveau du développement des médicaments, nous devons également rester modestes. Après de nombreuses années de recherche intensive, nous n'avons toujours pas de remède contre la grippe. On peut intervenir un peu sur les symptômes et raccourcir la maladie, mais ce n'est pas un vrai traitement. Il existe une perspective de premier traitement pour le covid-19, mais si vous êtes trop avancé dans la maladie, il n'agira pas. Il est très difficile d'avoir prise sur ce virus. Nous devrons réfléchir profondément aux considérations que nous allons faire, à l'équilibre entre la santé publique et l'économie. Cependant, nous devons veiller à ne pas tomber dans des débats eugéniques. Ici, en Angleterre, certaines autorités demandent déjà l'arrêt de tout traitement médical pour les personnes de plus de 70 ans. Alors, ce n'est plus seulement le virus qui sélectionne de façon effroyable les plus faibles de notre société. Je maintiens qu'en toutes circonstances chaque vie humaine est importante".The Big OneOn parle beaucoup du contact tracing pour garder le virus sous contrôle. Les personnes infectées seront examinées pour savoir qui elles ont rencontré la semaine précédant leur infection. J'ai certainement été infecté en Angleterre, et pas dans l'un ou l'autre endroit exotique. Mais j'ai été en contact avec au moins 150 personnes dans la semaine qui a précédé mon infection. Cela fait beaucoup de personnes à suivre. Ma femme ne sait toujours pas si elle a été infectée. Ma fille a eu le virus, mais elle était débarrassée au bout de trois jours. Je ne sais pas si je suis immunisé contre le virus, maintenant que j'ai été si malade, parce que nous n'avons même pas cette information élémentaire sur l'acquisition de la résistance.Depuis 2014, je donne une conférence sur la question : "Sommes-nous prêts pour la prochaine pandémie ?" Nous savions avec certitude qu'elle viendrait, et qu'il y aurait de fortes chances que ce soit un virus respiratoire. C'est un peu comme la menace du Big One qui plane en permanence sur la Californie : un énorme tremblement de terre qui rayera la Silicon Valley de la carte. La question n'est pas de savoir si cela va se produire, mais quand : la semaine prochaine ou dans cent ans ? La question est aussi de savoir comment préparer le monde à une pandémie sans perspective temporelle.Vous pouvez voir que les grandes intentions formulées après le SRAS ou après l'apparition de la grippe porcine en 2009 sont silencieusement glissées dans les tiroirs bureaucratiques lorsque la crise a disparu des premières pages. Comme si vous supprimiez les pompiers dès que la maison est éteinte et que vous ne recommenciez qu'au prochain incendie. De cette façon, beaucoup de temps essentiel est perdu lorsqu'une crise apparaît. Le titre de mon livre sur les crises virales de 2012 est "No Time to Lose for a reason"."Nous ne savons pas à quoi nous attendre en cas de nouvelle pandémie. Il existe de véritables scénarios d'horreur possibles, comme la combinaison d'un virus avec l'infectivité du coronavirus et la mortalité du virus de Marburg qui tue 90 % des personnes infectées. Les circonstances s'améliorent également pour les virus. Il y a beaucoup plus de gens qu'auparavant, nous vivons plus près les uns des autres et nous voyageons plus - autant de facteurs qui favorisent le transfert de virus des animaux aux humains. Les chances qu'une épidémie virale contagieuse soit aujourd'hui limitée à une province de Chine sont pratiquement nulles".La rougeole et la coqueluche "La production alimentaire industrielle présente également un risque. Dans certains milieux, il est bon d'être sceptique quant à la bureaucratie excessive qui s'est développée en Europe autour de l'hygiène et de l'inspection des aliments, mais elle a rendu nos vies plus sûres. Le fait que le lait soit maintenant pasteurisé a pratiquement éradiqué la transmission de la tuberculose des vaches aux personnes d'ici. Le célèbre pionnier français de la microbiologie, Louis Pasteur, a dit un jour : "Les microbes auront toujours le dernier mot". Nous avons un peu oublié parce que les antibiotiques et les vaccins ont sauvé tant de vies au cours du dernier demi-siècle. J'ai eu la rougeole et la coqueluche quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, la plupart des enfants sont épargnés par cette misère. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que nous devons notre longue vie à ces percées scientifiques.""Mais nous vivons dans une course permanente de microbes. De nombreuses bactéries ont développé une résistance aux antibiotiques, et si nous ne résolvons pas ce problème, des catastrophes sont imminentes. La chirurgie lourde et les traitements du cancer deviendront alors impossibles. Il y a maintenant aussi le paradoxe que les personnes qui doivent leur vie aux vaccins ne veulent plus que leurs enfants soient vaccinés. Cela peut devenir un problème si nous voulons lancer un vaccin contre le coronavirus, car si trop de gens refusent, nous ne parviendrons jamais à maîtriser la pandémie. Je vois cela comme une conséquence de l'"atomisation" des opinions : je ne suis pas contre les réseaux sociaux, même si je ne les utilise pas moi-même, mais ils ressemblent de plus en plus à "moi, moi moi". Vous voyez cela en politique aussi, regardez le Brexit ici en Angleterre ou la formation du gouvernement fédéral en Belgique. À un moment donné, nous devons commencer à formuler des réponses puissantes."Il ne faut pas en douter : l'onde de choc économique provoquée par le coronavirus sera plus importante que celle qui a suivi la crise financière en 2008. La Commission européenne considère qu'il s'agit de la plus grande crise de notre temps. Il y aura de graves conséquences en termes de pauvreté et de chômage, et de la manière dont nous allons les absorber dans notre modèle de société. La question se posera de savoir s'il est encore possible d'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui s'accélère clairement. On pourrait aussi dire que plus de gens meurent du cancer ou des effets du tabagisme, mais trop peu de gens réalisent à quel point ce virus est perturbateur pour notre société."L'individualisation croissante de l'homme se heurte aux mesures de quarantaine presque médiévales que nous prenons actuellement pour contenir le virus. On ne peut pas continuer comme ça - on sent déjà la patience diminuer. Il est tellement prévisible que même la lenteur de la mise en oeuvre des mesures entraînera une nouvelle augmentation du nombre de cas de maladie, ce qui suscitera une fois de plus des critiques. Dans mon institut, trente brillants mathématiciens travaillent sur des modèles de l'évolution d'une maladie virale. Cependant, il y a toujours un élément crucial qui échappe à leur contrôle : comment les gens réagiront-ils à une mesure ? Bien entendu, cela varie d'un endroit à l'autre. Ce qui est possible à Singapour peut ne pas l'être chez nous.Ce que j'espère, c'est que la crise atténuera les tensions politiques dans un certain nombre de domaines. C'est peut-être une illusion, mais nous avons vu par le passé que les campagnes de vaccination contre la polio ont conduit à des trêves ici et là. De même, j'espère que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui fait un travail splendide dans la lutte contre le covid-19, pourra être réformée pour la rendre moins bureaucratique et moins dépendante des comités consultatifs où les pays individuels défendent principalement leurs propres intérêts. En conséquence, l'OMS devient trop souvent un jouet politique."Mais bon, je reste un optimiste né. Et maintenant que j'ai regardé la mort dans les yeux, je suis encore moins enclin aux absurdités et aux conneries qu'avant. Je poursuis donc sur mon élan, bien que plus sélectif qu'avant ma maladie. En Angleterre, vous n'êtes pas obligé de prendre votre retraite à 65 ans, comme en Belgique. Je considère la retraite obligatoire comme une violation des droits de l'homme et une discrimination fondée sur l'âge. Mais de toute façon, je ne suis pas du genre à m'allonger sur une plage avec un livre".