Capsules pour vols habités, station en orbite lunaire, base permanente, recherche de ressources exploitables... Cinquante ans après le premier pas de l'homme sur la Lune, la course vers notre satellite naturel est relancée. Pourquoi cette nouvelle ruée ? Qui en sont les acteurs ? Où en sont leurs projets ?

Un jour d'octobre 1492, après deux longs mois de mer, Christophe Colomb pose le pied sur une île des Bahamas. Le navigateur génois inaugure ainsi une longue période continue d'exploration et de conquête européennes du Nouveau Continent. Près de cinq cents ans plus tard, l'homme marche sur la Lune. Mais les douze astronautes américains qui, entre juillet 1969 et décembre 1972, foulent le sol lunaire n'auront, eux, pas de successeurs immédiats : après Apollo 17, sixième excursion sur notre satellite naturel, un coup d'arrêt est donné au programme.

...