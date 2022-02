Immunologie, pneumologie, cardiologie, pédiatrie... En deux ans de Covid, la recherche scientifique et l'expérience de la pandémie ont donné lieu à de grandes avancées dans plusieurs domaines. Voici les bonnes nouvelles de la crise sanitaire.

On le sait, les coronavirus se transmettent par voie aérienne, par gouttelettes ou aérosols. Ce qui a tout de même surpris les scientifiques, c'est le nombre de variants du virus et sa rapidité de propagation. "Alors que le virus ancestral n'était pas encore très contagieux, il circulait déjà très rapidement. Mais les autres variants, d'abord Alpha, puis Delta et enfin Omicron, ont réussi à se répandre encore plus rapidement", s'étonne encore Johan Neyts, de la KULeuven.Pour le virologue, le fait qu'un variant observé sur des patients en Afrique du Sud et au Botswana parvienne à traverser le monde en quelques semaines "simplement en sautant d'une personne à l'autre" est tout bonnement "époustouflant". "Imaginez quelle serait la situation si ce virus provoquait la même mortalité que celle observée avec le Sras en 2003 à Hong Kong, soit 10%, ou celle du Mers, découvert en 2012 au Moyen-Orient, qui est de 33%."La rapidité avec laquelle on a caractérisé la Covid-19, en comparaison avec d'autres pathologies comme le sida, est réellement impressionnante, salue Jean-Christophe Goffard , responsable des unités Covid à Erasme. "Sur la base des études cliniques mises en place et implémentées très rapidement, on a reçu un tas d'informations sur la pathogénie du virus, sur la manière dont il s'attaque aux poumons mais aussi sur les facteurs d'hôte, ce qui nous a permis de savoir quelles personnes étaient susceptibles de contracter l'infection indépendamment des comorbidités. Chez les patients sans comorbidité, on a pu mettre en évidence les facteurs génétiques et, chez les personnes âgées, les facteurs immunologiques."Découvrez neuf autres avancées pour la science dans notre dossier.