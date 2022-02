Immunologie, pneumologie, cardiologie, pédiatrie... En deux ans de Covid, la recherche scientifique et l'expérience de la pandémie ont donné lieu à de grandes avancées dans plusieurs domaines. Voici les bonnes nouvelles de la crise sanitaire.

"Cela fait des années que les virologues tentent d'alerter le monde sur le fait que près de huit milliards de personnes pourraient être très vulnérables à de nouveaux virus. Mais rien, ou presque, n'a été fait pour protéger l'humanité, alors que des milliers de milliards de dollars ont été investis dans des équipements militaires pour que les Etats puissent se protéger contre d'autres Etats, dénonce Johan Neyts, qui relève des erreurs stratégiques. Chaque virus qui émerge appartiendra toujours à une certaine "famille". Investir davantage dans la recherche aurait permis de développer des médicaments à large spectre contre les coronavirus. Avec les mesures de quarantaine, cela aurait largement ralenti l'épidémie et ils auraient été une arme contre sa propagation dans le monde entier. Puisqu'ils n'existaient pas, il a fallu attendre que les vaccins soient développés pour obtenir un certain niveau de protection." La prochaine fois, alerte Johan Neyts, nous aurons peut-être moins de chance... "Pensez au VIH: nous n'avons toujours pas de vaccin commercialisé contre un virus découvert en 1983. Pas plus que contre le VRS, l'hépatite C, le rhume, l'herpès simplex, le cytomégalovirus et bien d'autres." "L'un des principaux enseignements, pointe Jean-Christophe Goffart, chef de service de médecine interne et responsable des unités Covid à l'hôpital Erasme, c'est qu' on a pris conscience de l'importance du système de contrôle des maladies respiratoires et, surtout, de la nécessité de garder pérennes ces systèmes de surveillance. Car d'autres zoonoses (NDLR: maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme) arriveront encore. "Découvrez neuf autres avancées pour la science dans notre dossier.