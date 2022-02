En fin d'infection, une personne peut être testée positive à la Covid dans un laboratoire, mais se révéler négative dans un autre... Explications.

La skeletoneuse belge Kim Meylemans en a fait la douloureuse expérience. Testée positive début janvier, elle a passé douze tests PCR négatifs avant de s'envoler pour les Jeux olympiques de Pékin. Arrivée en Chine, son test s'est révélé positif et elle a dû se mettre en quarantaine. Après plusieurs tests négatifs, elle a pu se rendre au village olympique, mais toujours en isolement.La présence du virus étant détectée par "zooms" successifs dans l'échantillon prélevé, un nombre élevé de cycles d'amplification génétique (dits CT) permet d'en trouver des traces même chez un patient qui ne présente plus de risque contagieux. "La valeur CT dépend de la technique ou de l'appareil utilisé. Elle n'est donc jamais partout exactement la même, mais si quelqu'un présente une valeur CT de 10, par exemple, nous sommes certains que cette personne présente une charge virale très élevée, et son test PCR sera positif partout. Une valeur CT de 30 indique, elle, une charge virale très faible. D'ailleurs, au-dessus de 25, la personne ne sera plus contagieuse", détaille Elke Wollants, manager du laboratoire de l'Institut Rega (KULeuven).