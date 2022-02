Hackers dans le smartphone, tests covid arbitraires ou laissez-passer VIP qui contiennent des "mots sensibles" : l'emprise de l'appareil d'État chinois sur les Jeux olympiques d'hiver à Pékin est loin d'être anodine.

Une vidéo circule parmi les participants belges aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. On n'y voit pas de bêtisiers ou de chats, mais un fonctionnaire chinois à lunettes qui prononce un discours monotone. Il s'agit de Yang Shu, vice-président du Bureau des relations internationales de Pékin 2022. "Toute déclaration ou propos allant à l'encontre de l'esprit olympique, en particulier les déclarations qui vont à l'encontre des lois ou des politiques chinoises, sera sanctionnée", déclare Yang sur fond de drapeau rouge. Quelques phrases plus loin, il ajoute que ceux qui franchissent la limite risquent de perdre leur accréditation. "Si je comprends bien, un athlète peut être exclu des Jeux s'il offense la Chine", déclare Hanne Desmet, qui patinera les quarts de finale du 1000 m en shorttrack vendredi. "En Chine, il vaut mieux se méfier".C'est un euphémisme. Human Rights Watch conseille aux athlètes olympiques de ne pas s'exprimer sur les violations des droits de l'homme en Chine, pour leur propre sécurité. "Les gens peuvent être accusés de provocation ou d'incitation au désordre", a déclaré Human Rights Watch lors d'une conférence à la mi-janvier. "Les athlètes ne peuvent pas se protéger contre l'appareil d'État chinois orwellien".Les Chinois, quant à eux, promettent des jeux extrêmement ouverts. En temps normal, il est impossible de naviguer sur le territoire chinois vers des sites web susceptibles de contenir des contenus "subversifs", tels que Facebook, Twitter ou des sites d'information étrangers. Mais pendant les Jeux, la Chine ouvrira son immense pare-feu : dans les stades et le village olympique, la censure internet sera temporairement levée.Pourtant, les athlètes doivent partir du principe que leurs communications sont surveillées, mettent en garde les services de sécurité occidentaux. Il est même déconseillé aux athlètes belges d'apporter leurs propres smartphones ou ordinateurs portables. Les Jeux d'hiver sont parrainés par une société coréenne de smartphones, qui distribue des téléphones portables gratuits sur le site. Les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les États-Unis conseillent à leurs athlètes de ne pas utiliser ces téléphones pour se connecter à Facebook, Twitter ou à des serveurs de messagerie. On a recommandé aux athlètes olympiques allemands de ne jamais confier leur téléphone aux nombreux points de contrôle à Pékin - plus facile à dire qu'à faire, révèle la pratique.Pour Geert Baudewijns, fondateur de la société de cybersécurité Secutec, ces mesures ne sont pas excessives. Il a accompagné le roi Philippe et la reine Mathilde lors de leur visite d'État en Chine en 2019. La mission belge sur place a été bombardée d'attaques numériques. "Des centaines de tentatives d'effraction par jour via le bluetooth, le wifi, le roaming: rien n'était sûr", explique Baudewijns. "Je suis expert en la matière, mais même moi, je n'aurais peut-être pas pu empêcher complètement les hackers d'entrer. Ça m'a ouvert les yeux. Bien que ce soit mon secteur d'activité, j'ai vu en Chine des antennes et des caméras que je ne connaissais pas, des équipements aux possibilités dont je n'ai aucune idée. L'Europe occidentale est très loin derrière. Quand vous êtes sur le sol chinois, il n'y a pas grand-chose à faire."Il est impossible de déterminer qui est à l'origine des tentatives de hacking, mais on peut deviner d'où viennent les coupables. "Rétrospectivement, c'était logique", déclare Geert Baudewijns. "Le roi était accompagné de ministres et de chefs d'entreprise. Des profils importants avec des données extrêmement précieuses. J'ai jeté mon ordinateur portable et mon téléphone mobile après le voyage et je ne peux qu'espérer que ces personnes ont fait de même."La solution la plus sûre est sans aucun doute une désintox numérique pendant la durée des Jeux. Mais ce n'est pas facile, car les sponsors n'apprécieront pas que les athlètes olympiques soient absents de Twitter et de Facebook. En particulier, ceux qui ont des sponsors chinois - et ils sont plus nombreux que l'on pourrait le penser - devraient y réfléchir à deux fois.TibetTous ceux qui vont à Pékin sont obligés d'installer My2022, l'application officielle des Jeux d'hiver. Ces appli sont créées pour chaque grand tournoi sportif, mais cette fois, My2022 est obligatoire en raison de la pandémie de coronavirus. Il s'agit d'une combinaison du Covid Safe Ticket et d'un laissez-passer VIP. Tout athlète, entraîneur, accompagnateur, journaliste et officiel y saisit les données de son passeport, ses détails de voyage et son état de santé. Tous les jours, l'appli demande à l'utilisateur s'il ne se sent pas malade, afin de permettre la recherche des contacts en cas d'infection. L'Université de Toronto a passé My2022 au crible. L'application présente d'importantes failles de sécurité, alors qu'il s'agit de données sensibles et personnelles qui devraient être cryptées. Les pirates informatiques ont le champ libre.Pour Geert Baudewijns, les données médicales ou les numéros de passeport ne sont probablement pas la cible. "Ils ont déjà ces données, ne vous faites pas d'illusions. Cette appli est particulièrement intéressante pour prendre le contrôle du smartphone lui-même. Supposons que vous utilisiez ce même smartphone pour vous connecter à votre messagerie électronique. Un hacker trouvera votre mot de passe. Même si vous le changez après, vous êtes en danger. Quand vous créez un mot de passe, il y a une certaine logique. L'intelligence artificielle peut prédire assez bien quel sera le nouveau. Un seul mot de passe volé peut signifier que les hackers peuvent s'emparer de vos comptes pour toujours."L'université de Toronto a découvert autre chose de remarquable dans My2022. Il contient un fichier contenant 2442 mots sensibles, tels que "Tibet", "Tiananmen" et "Coran". Apparemment, l'intention était d'avertir l'utilisateur lorsqu'il y a des mots dont les Chinois pourraient s'offusquer. En cela, la Chine et le Comité international olympique se retrouvent, même si le CIO n'a évidemment aucune intention totalitaire.Selon la règle 50 de la Charte olympique, les manifestations politiques sont interdites pendant les Jeux. Le CIO n'aime pas froisser les sponsors des comités d'organisation, et comme les Jeux ont de plus en plus lieu sous des régimes dictatoriaux, il faut constamment marcher sur des oeufs. Un mauvais compromis a été trouvé lors des Jeux d'été 2008, également à Pékin. Des "parcs de protestation" spéciaux ont été mis en place, où les athlètes étaient autorisés à faire toute sorte de déclarations politiques. Il n'est pas surprenant que les athlètes occidentaux n'aient pas accepté cette invitation. Les quelques Chinois qui se sont présentés dans les parcs ont été arrêtés. La règle 50 a été récemment assouplie : les athlètes olympiques sont autorisés à s'exprimer, pour autant que cela ne perturbe pas le bon déroulement des jeux. Les protestations doivent être limitées à la conférence de presse.Charge viraleOutre le danger des virus numériques, il y a évidemment cet autre virus. Les athlètes olympiques savaient à l'avance que la Chine prenait des mesures draconiennes contre Corona. Être infecté signifie ne pas participer. Avec le variant Omicron, cela ressemble à une loterie, avec quatre années d'entraînement pour les JO en jeu. Contrairement aux tests de dopage, il n'y a pas de contrôle étranger pour savoir si tout se passe correctement. Les tests covid sont entre les mains du comité d'organisation et donc de l'État chinois. "C'est une façon d'éjecter des adversaires sportifs", a déclaré le président de la fédération allemande de ski à la chaîne de télévision ARD.À l'approche des Jeux olympiques d'hiver, un débat acharné a fait rage en coulisses autour de la valeur CT, ledit cycle treshold ou seuil de cycle. La valeur de la CT indique la charge virale et fixe la limite à partir de laquelle un test PCR est positif. Pendant longtemps, les Chinois ont refusé de fixer une valeur de CT. Les délégations étrangères craignaient l'arbitraire : les anciennes infections restent détectables pendant longtemps, si l'on place la barre assez bas. Il y a deux semaines, les Chinois ont fini par convenir d'une valeur seuil pour le cycle. Cette valeur de CT est plus stricte que ce qui est habituel en Europe.Meylemans en isolation Cela explique peut-être ce que vit Kim Meylemans. La skeletonneuse belge a été testée positive au coronavirus début janvier. Meylemans n'était pas très malade et a passé douze tests PCR négatifs en Belgique. À son arrivée à Pékin, elle a de nouveau été testée positive. Elle a dû se rendre dans un hôtel de quarantaine, a été testée négative cinq fois de plus, puis a été placée en isolement dans le village olympique. Meylemans est autorisée à s'entraîner et éventuellement à concourir, mais elle ne peut voir personne, pas même ses entraîneurs. Le test PCR sensible des Chinois est probablement la cause de ses problèmes. La valeur CT est la suivante : plus elle est élevée, moins il y a de virus. À Pékin, la barre est fixée à 40. "Tout ce qui se situe entre 35 et 40 est considéré comme faiblement positif dans nos laboratoires et je trouve cela trop strict", déclare Elke Wollants. Elle est responsable du laboratoire de virologie clinique de la KU Leuven et le bras droit de Marc Van Ranst. Dans d'autres pays occidentaux, un test PCR n'est positif que si le CT est inférieur ou égal à 35."Une ancienne infection donne généralement un résultat faiblement positif pendant une quinzaine de jours, mais exceptionnellement, cela peut aussi prendre quelques mois", explique Wollants. La contamination peut également se produire lorsque les tests sont effectués à la chaîne, comme dans les aéroports. Un résultat faiblement positif peut indiquer une nouvelle contamination, qui ne peut être exclue avec Omicron. Mais dans ce cas, la charge virale devrait augmenter lors des tests ultérieurs, et cela se produit généralement de manière assez spectaculaire", déclare Wollants. Les valeurs de CT ne sont pas toujours comparables entre elles : le même échantillon peut donner un résultat légèrement différent dans un autre laboratoire ou avec un autre kit de test. Mais soyons honnêtes : si la limite du CT est de 40 et que deux tests ultérieurs n'atteignent même pas cette faible charge virale, il s'agit clairement d'une infection ancienne. Avec de tels résultats, on peut en tout cas être sûr que Meylemans ne contaminera personne et c'est bien là l'objectif de la politique de dépistage. Les courses de skeleton commencent le 11 février. Meylemans était candidate au podium, mais après une préparation aussi compliquée, ses chances de médaille semblent réduites à néant.Faut-il expliquer l'attitude des Chinois par leur rigidité bureaucratique, ou y a-t-il plus que cela ? Que les services secrets se donnent vraiment tant de mal pour plier les compétitions sportives à leur volonté, nous le savons depuis Sotchi 2014, les Jeux olympiques d'hiver où Vladimir Poutine a fait un pied de nez au monde. La Russie a remporté 33 médailles à Sotchi, soit plus que tout autre pays. Mais il est ensuite apparu que les services secrets russes avaient falsifié les échantillons de dopage des athlètes russes. La fraude a été révélée lorsque le chef du service antidopage russe a commis une erreur dans la comptabilisation des échantillons. Il a fui aux États-Unis et fait toujours l'objet d'un programme de protection de témoins.Végétarien Hormis le test PCR, il existe un autre moyen d'obtenir un test faussement positif. L'anabolisant clenbutérol est utilisé en Chine pour engraisser le bétail. Le clenbutérol a été populaire pendant un certain temps comme produit dopant dans le cyclisme, la natation et le culturisme. Il ouvre les poumons et augmente la masse musculaire, mais il est facile à détecter. Une quantité minuscule de clenbutérol a été trouvée chez le cycliste Alberto Contador. Celle-ci lui a coûté sa victoire sur le Tour 2010. Contador a affirmé à l'époque qu'il avait mangé un steak contaminé, ce qui n'était pas si tiré par les cheveux.L'Université de Chine a effectué un contrôle ponctuel de la viande chinoise à l'approche des Jeux olympiques d'hiver. Seuls 2 % des bovins " ne répondaient pas aux normes de sécurité ". L'annonce était destinée à rassurer, mais les Chinois ont sous-estimé le fait que de nombreux athlètes considèrent qu'un risque de 2 % de viande contaminée est inacceptable. Certains sportifs mangent végétarien pendant les Jeux, d'autres évitent la cantine du village olympique car ils s'inquiètent aussi de la qualité de l'eau du robinet. L'équipe allemande de combiné nordique (saut à ski combiné au ski de fond) a cherché un hôtel en dehors du site olympique. Les Allemands ont amené leurs propres cuisiniers, mais il n'est pas facile de faire venir de la nourriture par avion. Les cuisiniers étrangers ne sont pas non plus les bienvenus dans les cuisines des hôtels, a décidé le comité d'organisation chinois. Du coup, les Allemands ont apporté une cuisine roulante.