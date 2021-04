VRAI. Une personne ayant refusé de se faire vacciner à la réception de son invitation, pour une raison ou une autre, pourra désormais changer d'avis et obtenir un second rendez-vous.

La vaccination des plus de 65 ans contre le coronavirus bat son plein. Dans une prochaine phase, prévue pour ce mois d'avril, les personnes âgées de 18 à 65 ans présentant des comorbidités seront également invitées à se faire vacciner. Mais ceux qui refusent l'invitation peuvent-ils revenir sur leur décision? Le vaccin n'étant pas obligatoire en Belgique, chacun a le droit de le refuser. Cependant, ce refus ne doit pas être définitif. Une personne ayant refusé de se faire vacciner à la réception de son invitation, pour une raison ou une autre, pourra désormais changer d'avis et obtenir un second rendez-vous. La task force Vaccination ambitionne en effet de proposer le vaccin à un maximum de citoyens. Néanmoins, ceux qui se ravisent devront attendre la phase suivante, a indiqué Dirk Ramaekers, président de la task force. Rappelons que l'on n'a pas le droit de choisir son vaccin, tous les vaccins contre la Covid disponibles en Belgique ayant été approuvés par l'Agence européenne des médicaments (EMA).