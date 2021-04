VRAI. A en croire les chiffres provisoires de l'Office de belge statistique Statbel, la Belgique est en sous-mortalité pour les trois premiers mois de 2021.

Pour la période du 1er janvier au 28 mars 2021, le nombre de décès, toutes causes confondues, est inférieur aux années précédentes, y compris par rapport aux premiers mois de 2020. Pour l'année 2020, les chercheurs de l'UCLouvain dénombrent une hausse de 17% des décès par rapport à la moyenne des années 2016-2019, soit le niveau de surmortalité le plus élevé observé depuis la Seconde Guerre mondiale. En revanche, pour la période du 1er janvier au 28 mars 2021, Statbel dénombre 27 926 décès, soit 1 923 de moins qu'à la même période en 2020 (qui comptait toutefois un jour de plus, 2020 étant une année bissextile) qui marque le début de la pandémie de Covid-19 en Belgique. Pour les années 2017 à 2019, l'institut compte également moins de décès par rapport aux trois premiers mois de 2021. Par rapport à 2018, Statbel dénombre même 3 691 décès de moins pour la même période.