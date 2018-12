Vague de rappels de produits à base de viande pour présence possible de salmonelles

Informée par les Pays-Bas via le système RASFF (Rapid Alert for Food and Feed) et la notification obligatoire que de la viande fraîche utilisée comme matière première était potentiellement porteuse de la bactérie Salmonella goldcoast, l'Afsca a ordonné aux entreprises belges concernées d'effectuer des rappels de produits.