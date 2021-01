L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé un intervalle de trois semaines entre les deux injections du vaccin Pfizer/BioNTech, alors que l'espacement des doses pour les vaccins contre le Covid-19 fait débat.

Les informations du produit, qui ont été mises à jour, "recommandent désormais l'administration de la deuxième dose trois semaines après la première", a déclaré l'agence basée à Amsterdam dans un communiqué. Ces informations indiquaient auparavant "que l'intervalle devait être d'au moins 21 jours", a ajouté l'EMA, précisant que cette décision a été prise par son Comité des médicaments à usage humain "afin de clarifier sa position" sur l'espacement des doses.

Le vaccin contre le Covid-19 développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech, premier à avoir été autorisé dans l'Union européenne, le 21 décembre, repose sur l'injection de deux doses. L'EMA a rappelé que les participants dont les données ont été utilisées pour évaluer l'efficacité du vaccin ont reçu la deuxième dose "dans les 19 à 42 jours après la première", et que 93,1% d'entre eux l'ont reçue dans un intervalle de "19 à 23 jours".

"Il n'existe actuellement aucune donnée clinique sur l'efficacité du vaccin administré au-delà des intervalles utilisés dans l'essai clinique", a souligné l'agence. Cette annonce intervient alors que la possibilité d'espacer les doses de vaccins contre le Covid-19 de six semaines au lieu de trois ou quatre fait débat, des médecins craignant que cela nuise à l'efficacité de la vaccination.

