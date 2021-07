De nombreux jeunes adolescents reçoivent la première dose de leur vaccin covid. En général, cela se fait avec l'approbation de leur père et de leur mère. Mais que faire si un garçon de treize ans veut être vacciné, mais que ses parents ne veulent pas ? Ou l'inverse ? Un enfant peut-il décider par lui-même ? Le point.

Presque tous les Belges âgés de 12 à 16 ans ont reçu une invitation pour se vacciner et certains sont même déjà vaccinés. La grande différence avec les groupes d'âge qui les ont précédés est que les jeunes de moins de seize ans ont besoin de l'autorisation de leurs parents. Soit ils se rendent au centre de vaccination avec leur père ou leur mère, soit ils apportent un consentement écrit de ces derniers.

...

Presque tous les Belges âgés de 12 à 16 ans ont reçu une invitation pour se vacciner et certains sont même déjà vaccinés. La grande différence avec les groupes d'âge qui les ont précédés est que les jeunes de moins de seize ans ont besoin de l'autorisation de leurs parents. Soit ils se rendent au centre de vaccination avec leur père ou leur mère, soit ils apportent un consentement écrit de ces derniers.Nous ne connaissons pas encore le taux de motivation exact à se faire vacciner chez les jeunes de 12 à 16 ans. Dans la grande étude sur le Covid de l'Université d'Anvers, la majorité des adultes interrogés ont néanmoins indiqué fin juin qu'ils avaient l'intention de faire vacciner leurs enfants. Il s'agit certainement de ceux qui se sont eux-mêmes fait vacciner. À côté de ce groupe de parents, il y a ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et qui sont donc peu enclins à l'autoriser pour leur progéniture. Enfin, il y a un troisième groupe de parents qui sont vaccinés, mais qui ne veulent pas que leur enfant se fasse vacciner, car ils n'y voient tout simplement pas l'intérêt, les jeunes étant souvent peu malades s'ils attrapent le virus.Ne pas se faire vacciner si on est jeune n'est pourtant pas une bonne idée, car comme l'explique l'immunologue Isabelle Meyts, qui dirige l'unité de recherche sur les anomalies congénitales en immunologie à la KU Leuven. "Ce n'est pas seulement pour protéger la population adulte que nous vaccinons les enfants et les jeunes. C'est également important pour leur propre santé. Il y a de fortes chances que ce soit surtout ces groupes plus jeunes qui soient touchés par le virus lors d'une nouvelle vague d'infection. Nous pouvons déjà le constater en Israël, où la majorité des adultes ont été vaccinés : plus d'un tiers des nouvelles infections sont diagnostiquées chez des mineurs. S'il est vrai que, dans la plupart des cas, les jeunes ne tombent pas aussi malades que les adultes, mais nous ne connaissons pas encore les éventuelles conséquences à long terme, comme des problèmes pulmonaires ou neurologiques. Nous ne savons pas si le covid long que l'on observe aujourd'hui chez les adultes se produira également chez les jeunes. On sous-estime donc à tort l'importance de la vaccination des jeunes."Pourtant, certains parents ne sont toujours pas convaincus que les avantages de la vaccination l'emportent sur les effets secondaires possibles. Le fait que chaque vaccin comporte un risque - aussi minime soit-il - ne les a pas empêchés de se faire vacciner, mais ils hésitent lorsqu'il s'agit de leurs enfants. Une hésitation qui semble moins de mise chez les adolescents eux-mêmes. De nombreux adolescents souhaitent en effet être vaccinés le plus rapidement possible. Et cela n'a rien de surprenant puisque la plupart d'entre eux aspirent à plus de liberté. Ils veulent pouvoir aller au camp scout, à un concert ou en voyage sans avoir à se faire tester en permanence et sans risquer une quarantaine par la suite. "Je pense que c'est une autre bonne raison pour vouloir un vaccin", déclare Sabine Van daele, chef du service de pédiatrie de l'hôpital universitaire de Gand. "Les jeunes ont dû renoncer à beaucoup de choses l'année dernière et certains d'entre eux ont beaucoup souffert mentalement. Ils ont un grand besoin de liberté et de contacts sociaux et, bien sûr, ça aide d'être vaccinés."Dans ce cas, s'il le souhaite vraiment, un mineur peut toujours être vacciné. Mais seulement à condition qu'un médecin décide qu'il est déjà capable de prendre la décision lui-même. C'est également ce que dit la loi sur les droits des patients : dans certains cas, les mineurs sont autorisés à décider de leur propre traitement médical. "Dans l'absolu, les droits d'un patient mineur sont principalement exercés par ses parents. Mais si le médecin estime que les parents décident quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il peut ne pas en tenir compte", déclare le professeur émérite de droit médical Herman Nys (KU Leuven), l'un des pères spirituels de la loi sur les droits des patients. Et surtout : s'il apparaît que le mineur est suffisamment mûr pour décider par lui-même, alors il doit le faire.La question est de savoir comment un médecin peut déterminer si un tel garçon ou une telle fille est déjà capable de prendre ce genre de décisions pour lui-même ou elle-même. L'âge ne semble pas être un bon critère. C'est pourquoi ni la loi sur les droits des patients ni la loi belge sur l'euthanasie ne précisent un âge minimum. "Toute limite d'âge est arbitraire", déclare l'oncologue et coprésident du comité d'euthanasie Wim Distelmans (UZ Brussel). Aux Pays-Bas, il faut avoir au moins douze ans pour demander l'euthanasie, car c'est l'âge moyen auquel les enfants peuvent avoir une pensée abstraite. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Il y a des enfants de onze ans qui peuvent déjà très bien penser de manière abstraite et des enfants de quatorze ans qui n'en sont pas encore capables. En Belgique, quatre mineurs ont déjà été euthanasiés depuis que la loi l'a rendu possible. L'un d'eux avait moins de douze ans. Ainsi, malgré son jeune âge, les médecins ont conclu que l'enfant était apte à décider par et pour lui-même.Si l'âge n'est pas un critère, qu'est-ce qui l'est ? "Il existe différentes méthodes pour mesurer le jugement des patients adultes et mineurs", explique Distelmans. "On utilise souvent quatre critères basés sur les fonctions cognitives. Tout d'abord, la personne concernée doit être en mesure de comprendre les informations proposées et de les appliquer à sa propre situation. En outre, il doit être capable de raisonner et d'articuler clairement son choix. Mais pour vérifier tout cela, cela demande du temps au médecin."Or le temps, c'est exactement ce qui manque dans les centres de vaccination, où les choses doivent aller le plus vite possible. Si un médecin veut mesurer le jugement d'un adolescent qu'il n'a jamais vu auparavant, il s'y prendre probablement de manière différente et moins approfondie. "Dans notre hôpital, où nous travaillons principalement avec des enfants gravement malades, nous partons du principe que le fait qu'un enfant prenne l'initiative de discuter de son état de santé indique déjà une certaine maturité", explique M. Van daele. "Nous pourrions également étendre ce principe à la campagne de vaccination : si un jeune se rend de lui-même dans un centre de vaccination et qu'il est capable d'argumenter sur les raisons pour lesquelles il souhaite se faire vacciner, cela indique, à mon avis, une maturité suffisante et il devrait donc pouvoir être vacciné. Mais seulement si les avantages et les risques lui sont clairement expliqués au préalable." Il y a aussi des jeunes qui ne veulent pas se faire vacciner, même si leurs parents insistent. "Dans ce cas, si un médecin l'estime apte à décider par lui-même, un patient mineur peut également refuser le traitement", explique Nys. "De toute façon, dans la pratique, il n'est pas si facile de donner à un enfant un traitement qu'il ne veut vraiment pas.""Si vous avez dû insister lourdement pour que votre fils se rende au centre de vaccination, cela pourrait n'avoir servi à rien si, au moment crucial, il dit qu'il ne veut pas se faire vacciner. En fin de compte, c'est l'enfant qui décide," dit Van Daele. Si, pour d'autres vaccins, les bébés ou les tout-petits doivent parfois être tenus pour une piqûre, les plus de douze ans ne sont jamais vaccinés de force. La seule chose que vous pouvez faire est de parler et d'argumenter avec eux. Mais si un enfant continue à refuser, la vaccination n'aura pas lieu.