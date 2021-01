Vaccin BioNTech-Pfizer: la Belgique se réserve 7,5 millions de doses en plus (infographie)

La Belgique va acheter au moins 7,5 millions de doses supplémentaires du vaccin développé et produit par la firme allemande BioNTech et l'Américaine Pfizer, confirme mardi le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Cet achat s'ajoute aux quelque 5,1 millions de doses du même produit initialement achetées, et au sujet desquelles la Belgique a déjà un accord de livraison avec Pfizer et BioNTech.