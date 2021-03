Les vaccins d'AstraZeneca et des autres sociétés pharmaceutiques ont-ils une influence sur la coagulation du sang ? Selon le professeur Niek Sanders, c'est peut-être un nouvel effet secondaire, mais qui est très rare.

Six personnes de moins de 50 ans, récemment vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca au Danemark et en Norvège, présentent un tableau clinique inhabituel. Elles souffrent simultanément de thrombose (formation de caillots) et de thrombocytopénie (diminution du nombre de plaquettes qui empêchent la coagulation du sang). Par exemple, l'analyse du sang d'une Danoise de 60 ans décédée de thrombocytopénie a montré qu'elle avait un faible taux de plaquettes, ainsi que des caillots dans les petits et gros vaisseaux sanguins et des hémorragies.

Six personnes de moins de 50 ans, récemment vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca au Danemark et en Norvège, présentent un tableau clinique inhabituel. Elles souffrent simultanément de thrombose (formation de caillots) et de thrombocytopénie (diminution du nombre de plaquettes qui empêchent la coagulation du sang). Par exemple, l'analyse du sang d'une Danoise de 60 ans décédée de thrombocytopénie a montré qu'elle avait un faible taux de plaquettes, ainsi que des caillots dans les petits et gros vaisseaux sanguins et des hémorragies.En Europe, une trentaine de personnes vaccinées ont souffert d'événements thromboemboliques tels qu'une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse profonde après la vaccination. Au Royaume-Uni, des cas ont également été signalés avec le vaccin Pfizer/BioNTech. Il ne s'agit que de quelques cas qui ne dépassent pas le nombre de cas dans la population non vaccinée. Chaque année, des milliers de personnes développent des caillots sanguins de manière naturelle.L'Agence européenne des médicaments (EMA) souligne qu'il n'y a pas encore de preuve que les complications sont causées par le vaccin et enquête sur la question. Cependant, il existe bel et bien un lien, déclare le professeur Niek Sanders, chercheur au laboratoire de thérapie génique de l'université de Gand et spécialiste des vaccins à ARNm. Selon lui, la cause doit être recherchée dans les cytokines que notre corps produit lorsque nous injectons des vaccins génétiques tels que ceux produits par Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca."Il n'a jamais été démontré directement qu'un vaccin génétique pouvait avoir comme effet secondaire une perturbation de la coagulation sanguine, mais nous savons par expérience que ces vaccins génèrent des cytokines et que les cytokines influencent la coagulation sanguine. Par exemple, nous avons déjà essayé la thérapie par cytokine comme traitement du cancer chez les chiens et nous avons constaté un impact sur la coagulation du sang. Si l'on sait que les vaccins génétiques stimulent des cytokines produites par l'organisme, on peut supposer que certaines de ces cytokines, en quantités spécifiques, peuvent perturber la coagulation du sang. La raison pour laquelle cela n'a pas été démontré dans les essais cliniques d'AstraZeneca est probablement que cet effet secondaire est extrêmement rare".De plus, l'étrange combinaison de la thrombose et de la thrombocytopénie semble pointer dans la direction des cytokines. "Les cytokines peuvent en effet provoquer des symptômes aussi contradictoires", estime Sanders. "Certains favorisent la coagulation du sang, d'autres provoquent une thrombocytopénie. Tout dépend du type et de la concentration."Pfizer et Moderna Entre-temps, l'EMA enquête également sur des rapports de thrombocytopénie avec le vaccin Moderna et Pfizer/BioNTech, mais avec ces vaccins, les problèmes de coagulation sanguine semblent moins nombreux. Pourquoi ? "La première génération de vaccins à ARNm a également provoqué une production excessive de cytokines. On a découvert que ce phénomène peut être réduit en purifiant correctement l'ARNm et en le modifiant de manière à ce qu'il devienne moins étranger à l'organisme et que la réponse du système immunitaire inné soit moins forte. Si cela n'avait pas été fait, nous verrions également une production élevée de cytokines dans les vaccins à ARNm, ce qui entraînerait un risque plus élevé de coagulation du sang. De plus, le vaccin semble moins bien fonctionner si la réponse immunitaire initiale est trop forte. Une telle modification du vaccin d'AstraZeneca est plus difficile, car sa production a lieu dans des cellules. Il est beaucoup plus facile de modifier les vaccins à ARNm."Les personnes préoccupées par d'éventuels troubles sanguins causés par le vaccin peuvent surveiller leurs symptômes. Les réactions de coagulation du sang peuvent en effet être réprimées si elles sont identifiées rapidement. La Fondation néerlandaise pour la thrombose dresse une liste des symptômes de la thrombose en fonction de sa localisation dans le corps. Par exemple, une thrombose de la jambe est clairement visible par un gonflement qui survient assez rapidement, une sensation de lourdeur ou une douleur dans la jambe et une coloration rouge ou bleuâtre. Pour l'indication d'un déficit en plaquettes, il faut surveiller les ecchymoses sur le corps, car la thrombocytopénie peut aussi être parfaitement traitée.Les risques du Covid bien plus importants que les effets secondaires Par précaution, de plus en plus de pays européens suspendent temporairement l'utilisation d'AstraZeneca. Lundi, les Pays-Bas, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Lettonie, la Slovénie et l'Allemagne ont fait de même. La Belgique continue, à contre-courant. Une bonne chose ? "C'est une question nuancée", estime Sanders. "Nous ne pouvons pas nier la vérité scientifique et l'inquiétude est logique, mais en même temps si l'on décide d'arrêter de vacciner, on ne protège plus les personnes qui risquent de mourir. Sur la base des données actuelles, les risques du covid-19 sont encore bien plus importants que les effets secondaires de ce vaccin qui sauve des vies".