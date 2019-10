On savait que certains politiciens puisent de l'inspiration auprès des empereurs romains. Mais à vous aussi, ils peuvent vous enseigner quelque chose. Pas Néron ou Auguste, mais Marc Aurèle.

Petite mise en garde préalable: si, après avoir lu cet article, vous décidez de vous convertir au stoïcisme, il y a de fortes chances que vos proches froncent les sourcils. Il y a pas mal d'idées fausses qui circulent sur le concept de stoïcisme, explique le psychologue canado-écossais Donald Robertson. Il étudie la philosophie grecque ancienne depuis des années et a écrit un livre à ce sujet : How to Think Like a Roman Emperor. Beaucoup de gens pensent que les stoïciens sont des créatures sans émotions qui se laissent toujours marcher sur les pieds. C'est absurde, bien sûr. Mais les choses semblent changer, car ces dernières années, le stoïcisme est devenu presque à la mode. Les fans y voient une alternative occidentale au bouddhisme. Et ils sont attirés par l'aspect pratique : contrairement à beaucoup d'autres philosophies, souvent très théoriques, on peut pa...