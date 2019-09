Se comparer aux autres rend malheureux

Tinneke Beeckman Philosophe

Si vous voulez savoir comment vous allez, il est tentant de regarder les autres. Par exemple, les personnes du même âge: quel est leur emploi, qu'est-ce qu'elles achètent, où vivent-elles? Grâce aux réseaux sociaux, comparer est plus facile que jamais. Mais une telle vérification offre peu de perspective sur sa propre vie. Elle ne rend pas non plus heureux.

. © Getty

Les humains sont des créatures sociales, alors ils se regardent et se jugent les uns les autres. Depuis la modernité, la comparaison a gagné en importance : on a introduit l'idée d'égalité et que les citoyens ambitieux peuvent gravir les échelons. Le penseur politique britannique Thomas Hobbes (1588-1679) livre une analyse pertinente à ce sujet. Selon lui, tout être humain essaie de se conserver. C'est pourquoi l'humain souhaite les moyens d'assurer sa position. "J'ai donc mis en avant une caractéristique commune à tous les peuples : aussi, je mets au premier rang, à titre d'inclination générale de toute l'humanité, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir, désir qui ne cesse qu'à la mort", écrit Hobbes dans Léviathan, son chef-d'oeuvre sur ...

