Remèdes naturels: comment prévenir et lutter contre la grippe

Nous rentrons tout doucement dans la période hivernale. Les températures diminuent et les premiers symptômes de la grippe font leur apparition. La grippe est une infection virale et respiratoire qui touche plus de 500 000 personnes en moyenne par an en Belgique. Voici quelques solutions naturelles pour prévenir et lutter contre la grippe.

© iStock