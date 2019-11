Certains migraineux prennent trop d'analgésiques ce qui entraîne davantage de migraines. Pour mettre fin à cette spirale infernale, certains médecins préconisent un arrêt brusque de tout traitement. La méthode ne fait cependant pas l'unanimité.

Une migraine peut provenir d'un abus de médicament. Soit d'une surdose de ce qui est censé soigner le mal. Ainsi, certains analgésiques provoquent déjà des maux de tête si on les prend plus de dix fois par mois. Ce qui entraîne un cercle vicieux où c'est le médicament que l'on prend pour se soulager qui nourrit le mal de tête. Du coup, on a tendance à en prendre davantage ce qui à son tour renforce le phénomène. Il semble que ce soit un problème récurrent chez les migraineux et dont beaucoup ne sont pas conscients dit De Standaard.

...