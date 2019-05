Les facteurs déclenchant la migraine sont parfois surprenants

Caroline Lallemand Journaliste

Près d'un Belge sur cinq souffre de migraine. Le stress arrive en tête des déclencheurs les plus fréquents, suivi d'un changement dans les habitudes de sommeil, de la lumière vive ou encore des fluctuations hormonales. Mais d'autres facteurs plus surprenants entrent aussi en jeu, c'est le cas du chocolat ou encore... d'une coupe de cheveux et même, de la météo. Dans le cadre de la " Semaine de la Migraine " du 13 au 18 mai, le docteur Gianni Franco, neurologue au CHU-UCL Namur-Dinant nous éclaire sur le sujet.

