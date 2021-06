Le soleil s'est fait attendre en 2021. Dès que les premiers rayons se font sentir, les terrasses sont envahies. Un enthousiasme qui ne doit pas masquer le danger. Les conseils du spécialiste Frank De Gruijl.

Pourquoi les premiers rayons de soleil nous rendent-ils si extatiques ?

...

Pourquoi les premiers rayons de soleil nous rendent-ils si extatiques ?Frank De Gruijl: "Parce que cet afflux de lumière active notre biorythme et cela nous rend plus heureux. La lumière pousse notre cerveau à produire de la sérotonine, ce qui littéralement nous réveille. Ce phénomène a lieu toute l'année et nous permet de passer de l'état de sommeil à celui d'éveil, sauf qu'en hiver la différence entre le jour et la nuit est moins marquée. Enfin, les rayons ultraviolets libèrent de l'endorphine, une substance qui rend les gens heureux.Est-ce que les rayons ultraviolets sont dangereux ?De Gruijl: "Certainement. Sans la couche protectrice de l'atmosphère, personne ne survivrait sur terre. En hiver, il ne passe dans nos régions que peu de lumière UV. Le soleil est trop bas et dois traverser plus d'atmosphère pour nous parvenir. En été, le soleil est à son zénith et est donc plus susceptible de provoquer coup de soleil et mélanomes. Il faut donc surtout se méfier lorsque votre ombre est plus courte que la longueur de votre corps.Faut-il se tartiner de crème dès le printemps ?De Gruijl: "Notre peau s'habitue progressivement au soleil et apprend de matière naturelle à se défendre contre ses méfaits. Si l'on se tartine en permanence de crème solaire, il faut continuer. Il ne faut pas en faire une routine quotidienne, mais plutôt le faire de façon ponctuelle, quand le soleil est très fort ou lorsqu'on se rend en Espagne après avoir passé des mois enfermés dans un bureau."Est-ce que le soleil peut être bon pour la santé ?De Gruijl: "Grâce au soleil, nous produisons de la vitamine D qui est bénéfique pour nos os et nos muscles. Le manque de cette vitamine est aussi parfois lié à des maladies comme la sclérose en plaques ou la schizophrénie. Il est encore trop tôt pour déterminer le rôle réel de cette vitamine sur ces maladies, mais la question fait d'ores et déjà l'objet de nombreux débat au sein de la communauté scientifique. Pour avoir cette vitamine en suffisance, un peu de soleil suffit. Nul besoin d'intensives séances de bronzage."