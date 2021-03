Pfizer a déclaré jeudi avoir commencé les essais cliniques de son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants âgés de moins de 11 ans, disant espérer qu'il soit disponible pour eux début 2022.

"Nous avons administré les premières doses chez des enfants (...) afin d'évaluer la sûreté, la façon dont il est toléré, et l'immunogénicité du vaccin (...) pour prévenir le Covid-19 chez les enfants de 6 mois à 11 ans", a confirmé l'entreprise américaine dans une déclaration à l'AFP.

L'immunogénicité est la capacité à déclencher une réaction immunitaire. Trois dosages différents seront étudiés dans un premier temps, selon les détails de l'essai clinique publiés en ligne.

"Nous espérons que le vaccin pourra être disponible pour ces enfants les plus jeunes d'ici début 2022

"Nous sommes fiers de pouvoir démarrer cette étude si nécessaire pour les enfants et familles attendant avec impatience une option" pour se vacciner.

Le vaccin de Pfizer/BioNTech est actuellement administré aux personnes de 16 ans et plus, dans les pays où il est autorisé dont la Belgique. Il est également en cours d'étude chez plus de 2.200 enfants âgés de 12 à 15 ans, des essais dont Pfizer espère partager les résultats "bientôt", a ajouté l'entreprise.

La semaine dernière, la société de biotechnologie américaine Moderna avait elle aussi annoncé avoir commencé des essais de son propre vaccin contre le Covid-19 sur des milliers d'enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Les enfants sont moins exposés aux cas graves de la maladie, tout en la transmettant moins pour les plus jeunes d'entre eux (moins de 10 ans). Leur vaccination n'a ainsi pas été une priorité pour le moment.

