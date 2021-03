Pfizer/BioNTech lancent des tests de leur vaccin contre le coronavirus sur les enfants

Le vaccin contre le coronavirus développé par les firmes associées Pfizer et BioNTech est testé depuis mercredi sur les enfants, a annoncé jeudi l'entreprise pharmaceutique américaine Pfizer. Les plus jeunes participants sont âgés de six mois.

21 Fois partagé

Fois partagé













Les premiers tests ont été menés auprès de 144 enfants. Ils visent à étudier si le vaccin peut être administré aux plus jeunes en toute sécurité et à déterminer la bonne composition d'une dose à leur intention. Les réactions au produit du système immunitaire de ces premiers participants vont être observés, ainsi que la protection qu'offre le vaccin dans cette tranche d'âge. Au total, quelque 4.500 enfants participeront à ces tests pour des résultats attendus dans la deuxième moitié de l'année. Actuellement, le vaccin de Pfizer et de BioNTech n'est destiné qu'aux plus de 15 ans. La vaccination en Belgique ne concerne d'ailleurs, pour le moment, que les adultes. >> Lire aussi: Covid: quel est le profil des vaccinés belges? (infographie) La firme Moderna a, de son côté, également débuté il y a peu la vaccination sur les mineurs. Mercredi, 11,9% de la population belge adulte avait reçu au moins une dose d'un vaccin contre le coronavirus, tandis que 5% bénéficiaient d'une couverture vaccinale complète, selon les données de l'Institut de santé publique Sciensano. Les premiers tests ont été menés auprès de 144 enfants. Ils visent à étudier si le vaccin peut être administré aux plus jeunes en toute sécurité et à déterminer la bonne composition d'une dose à leur intention. Les réactions au produit du système immunitaire de ces premiers participants vont être observés, ainsi que la protection qu'offre le vaccin dans cette tranche d'âge. Au total, quelque 4.500 enfants participeront à ces tests pour des résultats attendus dans la deuxième moitié de l'année. Actuellement, le vaccin de Pfizer et de BioNTech n'est destiné qu'aux plus de 15 ans. La vaccination en Belgique ne concerne d'ailleurs, pour le moment, que les adultes. La firme Moderna a, de son côté, également débuté il y a peu la vaccination sur les mineurs. Mercredi, 11,9% de la population belge adulte avait reçu au moins une dose d'un vaccin contre le coronavirus, tandis que 5% bénéficiaient d'une couverture vaccinale complète, selon les données de l'Institut de santé publique Sciensano.