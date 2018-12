Parkinson: le patron de Facebook fait don d'un million de dollars à des chercheurs belges

Un consortium de chercheurs belges recevra ces trois prochaines années 1,05 million de dollars de la 'Chan Zuckerberg Initiative' (CZI), l'organisation philantropique créée par le fondateur de Facebook Marck Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan. L'argent ira à la recherche sur les causes des maladies neurodégénératives et leurs traitements possibles, et plus particulièrement sur la maladie de Parkinson.