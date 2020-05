"Les enfants sont peu fréquemment malades et peu fréquemment hospitalisés" dans le cadre d'une infection au Covid-19, a rappelé lundi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral francophone de la lutte contre le coronavirus, alors que la réouverture partielle des écoles se profile. Seulement 1,7% du total des hospitalisations concernent les moins de 19 ans.

"La réouverture partielle des écoles est prévue lundi prochain et nous tenons à rassurer les parents", a indiqué Yves Van Laethem, lors du point presse commun avec le Centre de crise.

Généralement, "les enfants font des infections peu sévères. La plupart sont a- ou paucisymptomatiques (présentant très peu de symptômes, NDLR) et donc la gravité de la pathologie est extrêmement faible chez eux. Une petite portion d'entre eux se retrouve malgré tout hospitalisée: seulement 1,7% du total des hospitalisations concerne en effet les moins de 19 ans en Belgique. Ces séjours sont souvent de courte durée (environ 48h), et consacrés à la surveillance de petits enfants présentant de la température".

"Les enfants sont donc peu fréquemment malades et peu fréquemment hospitalisés", a-t-il résumé.

Yves Van Laethem a également rappelé que, le 30 avril, la task force pédiatrique belge pour le Covid-19 avait mis en perspective la rentrée scolaire et qu'elle la soutenait, tant au point de vue du risque médical limité que de l'intérêt pédagogique et psychosocial.

Cette réouverte partielle des écoles doit être entourée des mesures de sécurité nécessaires (respect des distances sociales, hygiène des mains, éternuement dans son coude ou un mouchoir, pas de sortie en cas de symptômes) et d'un tracing efficace et scrupuleux.

"Bien sûr, on ne peut pas exclure qu'il aura une augmentation du nombre de cas parce qu'on va se retrouver dans un contexte de resocialisation. Le suivi est donc particulièrement important. Mais on peut avancer en sécurité vers la réouverture partielle des écoles", a ponctué le porte-parole interfédéral.

