Entre mardi et mercredi matin, 20.829 nouveaux cas d'infection au Sars-CoV-2 ont été détectés aux Pays-Bas, soit le nombre le plus haut jamais atteint, a signalé mercredi l'institut de santé national RIVM.

Mardi matin, plus de 20.000 cas avaient également été signalés pour les dernières 24 heures. Sur la dernière semaine, le RIVM a enregistré 118.762 tests positifs - 48% de plus que la semaine précédente -, pour une moyenne de près de 17.000 cas par jour, un record là aussi. L'institut a également enregistré 44 décès liés au Covid-19, un total qui n'avait plus été atteint depuis le 11 mai.

