Face au rebond des contaminations au Covid-19, l'Outbreak Management Team (OMT), qui conseille le gouvernement néerlandais sur la gestion de l'épidémie, recommande aux autorités de rétablir un confinement, rapporte jeudi l'agence de presse néerlandaise ANP, citant une source bien informée. En Allemagne, l'épidémie de Covid-19 s'emballe. La barre des 50.000 nouvelles infections quotidiennes a été franchie.

Selon le service public NOS, qui relaye également l'information, l'OMT recommande un nouveau lockdown d'une quinzaine de jours au cours desquels les cinémas et les théâtres devraient garder portes closes et les événements seraient annulés. L'OMT suggère également d'adapter les horaires d'ouverture de l'horeca.

Si le gouvernement démissionnaire décide de ne pas suivre l'avis de l'OMT, ses experts craignent la nécessité de rétablir des mesures de précaution sanitaire à plus long terme, selon NOS.

Nouveau record de contaminations quotidiennes Les autorités sanitaires néerlandaises ont fait état jeudi d'un nouveau record du nombre de contaminations quotidiennes de coronavirus, tandis que le gouvernement envisage de rétablir davantage de restrictions sanitaires face à cette flambée des cas. Le RIVM, l'organisme néerlandais responsable de la santé publique, a indiqué que 16.364 nouveaux cas avaient été signalés au cours des dernières 24 heures, battant ainsi le record depuis le début de la pandémie, établit le 20 décembre 2020, avec 12.997 cas.

En Allemagne, l'épidémie de Covid-19 s'emballe

Plus de contaminations et plus de malades à l'hôpital: en Allemagne, la barre des 50.000 nouvelles infections quotidiennes a été franchie, forçant le futur chancelier Olaf Scholz à sortir de sa réserve.

Appelé à succéder à Angela Merkel, le social-démocrate voit se profiler la première crise d'un mandat qu'il ne devrait pas entamer avant le mois de décembre et la conclusion des négociations entre son parti SPD, les écologistes et les libéraux.

Avant même d'entrer en fonction, M. Scholz tente de prendre la main pour désamorcer les critiques qui montent sur l'impréparation du pays face à la nouvelle vague épidémique.

L'Allemagne a enregistré jeudi un nombre record de nouvelles infections au Covid-19 avec 50.196 cas supplémentaires en 24 heures.

Dans ce contexte, les futurs partenaires de coalition ont présenté dans la matinée au parlement des propositions nationales pour lutter contre la résurgence des contaminations.

Sociaux-démocrates, verts et libéraux misent sur une nouvelle campagne de vaccination, une vaste offensive de tests et sur l'imposition de restrictions pour les personnes non vaccinées.

"Nous devons prendre de très nombreuses mesures nécessaires pour passer cet hiver. Nous devons mettre notre pays à l'abri de l'hiver", a exhorté devant les députés M. Scholz, ministre des Finances dans le gouvernement sortant d'Angela Merkel.

