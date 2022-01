Depuis le début de la pandémie de coronavirus, de plus en plus de personnes prennent des somnifères et des sédatifs. Le zolpidem est particulièrement populaire. Ce médicament a la réputation d'être moins addictif. A tort.

La pandémie de coronavirus a poussé davantage de personnes, en particulier les jeunes adultes, à prendre des somnifères et des tranquillisants. L'enquête de santé de Sciensano a fait état d'une augmentation notable en décembre 2020, avec 21 % des personnes interrogées prenant des somnifères et des tranquillisants, contre 13 % en 2018.

"Selon les directives médicales, les somnifères et les sédatifs doivent être utilisés pendant un maximum de deux semaines afin d'éviter les effets secondaires indésirables et l'accoutumance. Dans la pratique, ils sont souvent pris pendant beaucoup plus longtemps. Des mois et parfois même des années d'affilée", explique Mirko Petrovic, professeur de gériatrie (UGent) et expert des problèmes liés à la consommation de médicaments.Une enquête récente de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) confirme cette utilisation à long terme. Parmi les 466 personnes qui ont répondu aux questions sur leur consommation de somnifères et de sédatifs en 2021, neuf sur dix ont déclaré prendre ces pilules depuis au moins un mois. Parmi les plus de 65 ans, 84 % en prenaient depuis plus d'un an, et dans les groupes d'âge plus jeunes, ce chiffre était de 72 %. Il est frappant de constater que près de la moitié d'entre eux se sont vus prescrire du zolpidem. "Ce médicament jouit parfois d'une réputation de sécurité : il est censé être moins susceptible d'entraîner une accoutumance, ce qui est totalement faux", met en garde Petrovic.Benzos Il existe deux classes de somnifères et de sédatifs. Le groupe le plus important est celui des benzodiazépines (benzos), qui compte pas moins de 20 représentants. Certains noms bien connus sont le diazépam (Valium), le triazolam (Halcion) et l'alprazolam (Xanax). Ils entraînent rapidement une accoutumance, de sorte qu'il faut une dose de plus en plus élevée pour obtenir le même effet. En raison de leurs effets anxiogènes et relaxants pour les muscles, ces substances sont également très addictives. Pour ces raisons, il est préférable de limiter leur utilisation à deux semaines.Ensuite, il y a les médicaments Z, le deuxième groupe, qui ne compte que deux représentants en Belgique : le zolpidem et le zopiclon. Ils ont été introduits dans les années 80 comme une alternative plus sûre aux benzos qui provoquent une dépendance. Selon les premières études cliniques, ces médicaments Z conduiraient moins rapidement à l'accoutumance. C'est pourquoi le zolpidem (nom de marque Stilnoct), le tout premier médicament Z sur le marché, est devenu l'un des somnifères les plus populaires de tous les temps. "Certains médecins croient encore que le zolpidem est plus sûr qu'un benzo, même si cette idée est depuis longtemps dépassée par la science", souligne Petrovic.Mises en garde Au début des années 2000, un nombre croissant d'études ont montré que le zolpidem provoque autant d'accoutumance que les benzodiazépines. La liste des effets indésirables ne faisait que s'allonger, surtout en cas d'utilisation à long terme. À tel point qu'en 2002, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assimilé les risques des médicaments Z à ceux des benzodiazépines. Un message qui n'a, cependant, préoccupé personne.En 2018, l'AFMPS a signalé une nouvelle augmentation remarquable des ventes de zolpidem. L'analyse des dossiers médicaux a montré que l'on vendait plus de zolpidem que les doses recommandées pour l'ensemble des patients à qui le médicament avait été prescrit. L'AFMPS a averti les médecins que la dose maximale de 10 milligrammes par jour (5 milligrammes chez les personnes âgées) ne doit pas être dépassée et que les patients doivent le prendre pendant une période aussi courte que possible : quelques jours jusqu'à un maximum de quatre semaines, y compris une période d'arrêt progressif. Dans la même lettre, l'agence a signalé aux médecins les effets secondaires possibles et le risque de dépendance physique et mentale. Malheureusement, les avertissements de l'AFMPS sont restés lettre morte. La campagne qui a suivi ("Somnifères et calmants: pensez d'abord aux autres solutions ") de la ministre de la Santé de l'époque, Maggie De Block (Open VLD), n'a pas non plus inversé la tendance.Toute personne qui prend un comprimé de zolpidem pour s'endormir sera vaincue par le sommeil en une demi-heure. L'effet est de courte durée : il s'estompe en six heures maximum. Cependant, il est préférable de ne pas conduire pendant les huit heures qui suivent la prise, car on est moins alerte pendant cette période. Le zolpidem est un bon somnifère pour une utilisation occasionnelle, mais pas pendant des semaines. Ceux qui continuent à en prendre voient aussi rapidement leur effet diminuer, car il y a accoutumance : il faut une dose de plus en plus forte pour obtenir le même effet. À des doses plus élevées, un effet anxiogène et calmant se produit, également pendant la journée, ce qui rend les gens mentalement dépendants de la substance."Le patient doit être très bien informé de l'effet de dépendance et des effets secondaires possibles des médicaments Z", souligne le professeur Petrovic. "Les médecins devraient également convenir d'une date d'arrêt lors de la prescription. Cela fonctionne. Les patients s'y adaptent."Somnambulisme Outre les effets secondaires tels que nausées, vomissements, diarrhées, maux de tête, perte d'appétit et sentiments de déprime, les médicaments Z peuvent déclencher un comportement anormal pendant le sommeil. "Ce comportement anormal pendant le sommeil est rare, mais peut avoir des conséquences désagréables", explique Petrovic. "Les gens sont somnambules, montent dans leur voiture et se promènent, allument la gazinière, mangent, font l'amour ou d'autres choses dont ils ne se souviennent plus par la suite. Certaines parties du cerveau sont 'endormies' et d'autres sont 'éveillées' en même temps".Il est évident qu'il peut entraîner des accidents. Aux États-Unis, le "comportement complexe du sommeil" après la prise de zolpidem a déjà entraîné 20 décès. En Belgique également, quelques cas de comportement de sommeil anormal ont été rapportés chez des utilisateurs de zolpidem. Le Centre belge de pharmacovigilance a reçu huit rapports en dix ans concernant le somnambulisme, associé à d'autres comportements, comme le lavage des mains. Rien de grave, mais une raison d'arrêter de consommer le médicament.Black box warningC'est en partie à cause de ce comportement anormal pendant le sommeil que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a introduit un "avertissement boîte noire" pour les médicaments Z : la notice doit contenir un avertissement très visible dans un cadre noir qui signale la possibilité d'un comportement anormal pendant le sommeil. En outre, la FDA propose de réduire la dose recommandée de 10 à 5 milligrammes. Petrovic : "Pour la plupart des gens, en particulier les femmes et les personnes âgées, qui éliminent le produit plus lentement, une demi-dose suffit amplement."