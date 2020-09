Depuis plus d'un siècle, les vaccins offrent une sorte de protection supplémentaire que celle recherchée en première intention. Aujourd'hui, les scientifiques s'efforcent de découvrir d'où viennent ces mystérieux effets inattendus.

Dans les années 80, lors d'une grande campagne de vaccination contre la rougeole en Guinée-Bissau, Peter Aaby, docteur en médecine, et son équipe, ont découvert que les enfants qui avaient été vaccinés avaient 50% de chances en moins de mourir que les autres.

Dans les années 80, lors d'une grande campagne de vaccination contre la rougeole en Guinée-Bissau, Peter Aaby, docteur en médecine, et son équipe, ont découvert que les enfants qui avaient été vaccinés avaient 50% de chances en moins de mourir que les autres. Le fait est que la rougeole n'a jamais tué près de la moitié des enfants de Guinée-Bissau. Compte tenu de la proportion de ceux qui mouraient de la maladie au départ, le vaccin aurait dû être beaucoup moins bénéfique qu'il ne l'était. "Nous nous sommes demandé comment cela pouvait être possible", explique Aaby, interrogé par la BBC.Lors des essais à grande échelle qui ont suivi, il est apparu que le vaccin réduisait d'un tiers les risques de décès des enfants (d'autres études ont abouti à des estimations nettement plus élevées) - alors que seulement 4 % de cette baisse s'expliquait par le fait qu'il les empêchait d'attraper la rougeole. Cela serait dû à un phénomène mystérieux qu'Aaby a appelé les "effets non spécifiques".Depuis plus d'un siècle, certains vaccins nous offrent une sorte de protection supplémentaire clandestine - qui va bien au-delà de ce qui était recherché, affirme la BBC.Non seulement ces effets mystérieux peuvent nous protéger pendant l'enfance, mais ils peuvent aussi réduire le risque de mourir à chaque étape de notre vie. Des recherches menées en Guinée-Bissau ont montré que les personnes ayant des cicatrices dues au vaccin antivariolique avaient jusqu'à 80 % de chances supplémentaires d'être encore en vie environ trois ans après le début de l'étude, tandis qu'au Danemark, les scientifiques ont découvert que les personnes ayant reçu le vaccin contre la tuberculose dans leur enfance avaient 42 % de chances en moins de mourir de causes naturelles jusqu'à l'âge de 45 ans. C'est également vrai pour les chiens : une expérience menée en Afrique du Sud a révélé que les chiens qui avaient été vaccinés contre la rage avaient un taux de survie bien plus élevé, au-delà de ce que l'on pourrait attendre de leur seule immunité à la rage.Parmi les autres accidents heureux, on peut citer la protection contre des agents pathogènes qui n'ont rien à voir avec leur cible, la réduction de la gravité des allergies, la lutte contre certains cancers et la prévention de la maladie d'Alzheimer. Le vaccin contre la tuberculose est actuellement testé pour sa capacité à protéger contre le Covid-19, bien que les micro-organismes à l'origine des deux maladies soient entièrement différents - l'un est causé par une bactérie, l'autre par un virus. Et les deux sont séparés par 3,4 milliards d'années d'évolution. Malgré des décennies de recherche, ces effets parallèles n'ont toujours pas livré leurs secrets. Mais tant qu'ils ne les comprendront pas, les scientifiques hésiteront à en parler. La course est donc lancée pour découvrir ce qui se passe.Bien que l'existence d'"effets non spécifiques" n'ait pas été bien établie avant les travaux d'Aaby dans les années 1980, les scientifiques soupçonnent depuis bien plus longtemps que quelque chose de bizarre se produit lorsque nous sommes vaccinés.Prenons le cas la tuberculose, l'un des plus vieux ennemis de l'humanité. Nous vivons avec cette méchante bactérie depuis au moins 40 000 ans, et pendant la grande majorité de notre histoire, l'attraper signifiait mourir. Le tournant s'est produit lorsque les bactériologistes français, Albert Calmette et Camille Guérin, ont inventé le vaccin BCG, qui a été fabriqué en modifiant progressivement la version de la bactérie trouvée chez les vaches. Il a été administré pour la première fois à un enfant en 1921, et dans les années 1950, il était clair que cela a changé la donne. Le vaccin est efficace à 70-80% pour prévenir les formes les plus graves de la maladie.Même à ce stade précoce, les scientifiques ont remarqué que le BCG était associé à une baisse spectaculaire de la mortalité infantile précoce. Depuis lors, il est devenu évident que le BCG n'est pas seulement lié à une baisse de la mortalité, mais qu'il offre une protection contre un large éventail d'infections sans rapport avec la tuberculose, telles que la grippe, la septicémie et l'herpès.Une explication possible de la capacité de certains vaccins à nous protéger contre des micro-organismes autres que ceux qu'ils sont censés cibler est qu'ils partagent des antigènes - des molécules utilisées par le système immunitaire pour identifier les envahisseurs étrangers. Par exemple, le vaccin BCG pourrait introduire dans l'organisme une protéine particulière qui se trouve également dans une autre bactérie ou un autre virus. Mais si l'on considère l'énorme diversité des autres infections que ce vaccin particulier peut prévenir, il semble peu probable qu'elles aient toutes les mêmes antigènes. Une autre idée est que les vaccins fournissent par inadvertance au système immunitaire un entraînement plus général. Des études récentes ont mis en évidence des preuves convaincantes à l'appui de cette thèse, notamment la découverte qu'un groupe de jeunes adultes ayant reçu le BCG et ayant ensuite été exposés à des agents pathogènes autres que la tuberculose ont eu un type de réponse immunitaire différent de celui des personnes non vaccinées.La véritable surprise est que cela suggère que ces étranges effets bénéfiques ne sont pas dus au système immunitaire adaptatif, mais au système immunitaire inné. C'est inhabituel, car on pense que cette défense générale plus primitive ne peut pas évoluer et s'adapter de la même manière. "Le vaccin BCG reprogramme l'ADN du système immunitaire", explique M. Aaby. "Cela signifie donc que vous avez créé une immunité spécifique contre la tuberculose, mais que vous avez aussi entraîné le système immunitaire".Cela pourrait expliquer pourquoi le vaccin peut également protéger les gens contre certains cancers et la démence, puisque le système immunitaire joue un rôle important dans le développement de ces deux maladies. Nos cellules immunitaires parcourent constamment le corps à la recherche de tissus mutés à détruire, et le cancer est nettement plus fréquent chez les personnes qui prennent des médicaments immunosuppresseurs. Par ailleurs, on pense depuis longtemps que l'inflammation persistante est à l'origine de la maladie d'Alzheimer, qui a des liens avec des affections immunitaires telles que la maladie de Crohn.Étonnamment, le BCG est désormais un traitement standard du cancer de la vessie non invasif et l'une des thérapies les plus efficaces de ce type. Les patients atteints d'un cancer de la vessie qui ont été traités avec le vaccin sont moins susceptibles d'être atteints de la maladie d'Alzheimer, et des essais cliniques sont en cours pour voir s'il réduit l'incidence des plaques - des amas anormaux de protéines liés à la maladie - chez les personnes en bonne santé. Aaby explique que plus on se fait vacciner, plus ces effets bénéfiques inexpliqués ont tendance à être forts. "D'une certaine manière, le système immunitaire réagit positivement au fait d'être stimulé", explique-t-il. En fait, il n'y a pas que les vaccins qui semblent avoir cet effet. Ceux qui ont été naturellement infectés par des agents pathogènes comme la rougeole et qui ont survécu ont de meilleures perspectives de survie à long terme que ceux qui n'ont jamais été infectés. On ne sait pas exactement pourquoi, mais, là encore, on pense que cela est dû à la formation immunitaire que reçoit le corps, qui l'aide à combattre d'autres maladies. Bizarrement, bien qu'on pense déjà que ces avantages cachés permettent de sauver des millions de vies chaque année, Aaby estime que leur potentiel n'est pas maximisé.Lorsque Aaby et son équipe ont introduit un nouveau type de vaccin contre la rougeole en Guinée-Bissau dans les années 1990, ils ont été horrifiés de découvrir qu'il doublait le taux de mortalité des filles - mais pas celui des garçons. Des années plus tard, ils ont compris pourquoi.Bien que des effets non spécifiques soient associés à une grande variété de vaccins, de la coqueluche à la polio, en passant par la variole, la fièvre jaune et la grippe, ce sont ceux qui contiennent des virus vivants qui fonctionnent le mieux. Ces vaccins "vivants" sont fabriqués en prenant des agents pathogènes qui sont encore capables de faire des copies d'eux-mêmes et en les affaiblissant pour qu'ils soient moins nocifs. Les "vaccins inactivés", en revanche, sont constitués de bactéries ou de virus qui ont été "tués" par la chaleur ou des produits chimiques et qui sont donc incapables de se reproduire.Comme les vaccins vivants présentent des avantages cachés et que les vaccins inactivés n'en présentent pas, l'ordre dans lequel ils sont administrés importe. Il est de plus en plus évident que si les enfants reçoivent un vaccin inactivé après avoir reçu un vaccin vivant, cela annule une partie des avantages qu'ils auraient obtenus.Bien que les scientifiques soient maintenant conscients de l'importance vitale de l'ordre dans lequel les vaccins sont administrés, M. Aaby affirme que cet aspect n'est toujours pas pris en compte de façon systématique, de sorte que de nombreux enfants pourraient passer à côté de leurs avantages cachés.On ne sait pas très bien pourquoi l'ordre des vaccins n'a d'importance que chez les filles, en partie parce qu'il y a eu très peu de recherches sur la différence entre les systèmes immunitaires masculin et féminin. "D'une certaine manière, l'immunologie n'a pas tenu compte du sexe", déclare Aaby. "Si vous lisez les recherches sur la mortalité dans les pays à faible revenu, il n'y a pas de garçons et de filles - il y a des enfants. Nous pensons donc qu'ils doivent être identiques, alors qu'ils ne sont certainement pas les mêmes".Les recherches ont montré à plusieurs reprises que les femmes ont un système immunitaire plus fort que les hommes : elles sont moins susceptibles de tomber gravement malades à cause d'infections, moins sujettes au cancer et nettement plus sujettes à des réactions excessives telles que les maladies auto-immunes et les allergies. Les femmes ont également tendance à développer des réponses immunitaires plus puissantes aux vaccinations."Le système immunitaire féminin doit être très différent pour la raison évidente qu'elles doivent être capables de tomber enceintes et de ne pas rejeter le foetus. Il faut donc que le système immunitaire soit doté d'un mécanisme de rétroaction plus complexe. Et c'est vrai dès la naissance", explique Aaby.Si les effets positifs non intentionnels des vaccins - et la meilleure façon d'en bénéficier - étaient pris en compte lors de la planification des programmes de vaccination, on estime que 1,1 million de décès supplémentaires pourraient être évités chaque année. De même, les conséquences de leur ignorance pourraient être catastrophiques.En 1980, l'Assemblée mondiale de la santé a annoncé que la variole avait été éradiquée, après une campagne longue et déterminée pour vacciner les enfants du monde entier. Mais à peine le virus avait-il été éteint, que les vaccinations disparaissaient également. Au Royaume-Uni, les enfants nés après 1971 n'auront pas été vaccinés, ce qui pourrait avoir de conséquences sur leur santé."En Guinée-Bissau et au Danemark, le vaccin antivariolique a été associé à un très fort effet bénéfique. Mais lorsque nous avons retiré le vaccin, il n'y a pas eu une seule étude sur ce que cela signifiait", explique Aaby.En ce moment, le monde est à l'aube d'une nouvelle victoire. La polio a été chassée de presque tous les coins du globe et l'Afrique a été officiellement déclarée exempte du virus au début de ce mois, après son éradication au Nigeria. On ne la trouve plus que dans de petites poches d'Afghanistan et du Pakistan. Cela a suscité des inquiétudes sur ce qui pourrait arriver ensuite. Comme pour le vaccin contre la variole, le vaccin contre la polio est accompagné d'une dose importante d'effets non spécifiques. Par exemple, en 2004, on lui attribuait en partie la réduction de la mortalité infantile d'environ 67 % en Guinée-Bissau - alors que la polio y avait déjà été presque complètement éradiquée à l'époque. "Lorsque nous éradiquons une maladie, nous arrêtions la vaccination. Et nous pensons que nous faisons quelque chose de bien, mais en fait nous augmentons la mortalité", dit Aaby.Alors que le mouvement anti-vaccins gagne du terrain depuis des années, ils pourraient en fait être bien meilleurs pour notre santé que nous l'avions imaginé.