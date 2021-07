A partir de ce lundi, se faire tester en pharmacie est désormais possible. Le prix du test peut varier de 25 à 30 euros, comptez 4 heures pour reçevoir votre certificat.

Se faire tester en pharmacie, c'est possible en Belgique dès ce lundi. Vous pourrez donc vous rendre auprès de 3200 pharmaciens formés pour passer un test antigénique, un test qui vous permettra, si vous êtes négatif de partir en voyage ou d'assister à un événement de masse. Une nouvelle étape qui permet d'augmenter la capacité de testing de la Belgique et donc de soulager la pression sur les médecins généralistes et les centres de dépistage.A partir de ce lundi, de nombreuses pharmacies vous proposeront de réaliser un test. Toutes ne le proposeront pas, en effet, il faut que le pharmacien ait été formé à faire passer des tests et que la pharmacie dispose d'un local adapté pour les réaliser. Aucune liste n'existe mais les pharmacies participantes l'indiqueront clairement avec une affichette à l'entrée. Alain Chaspierre, porte-parole de l'Association Pharmaceutique belge nous l'assure : vous en trouverez toujours une dans votre région. Le prix du test, qui peut varier de 25 à 30 euros sera également indiqué à l'entrée. "Le test est payant, seuls deux tests PCR sont remboursés par les autorités pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire totalement vaccinées ou qui ne le sont pas depuis 14 jours, condition pour faire valider son certificat vaccinal dans le pass européen" nous explique Alain Chaspierre.Le test antigénique est un prélèvement nasopharyngé, un écouvillon va vous être inséré dans le nez comme pour les tests PCR. Le résultat sera ensuite encodé par le pharmacien sur le site de Sciensano, et votre certificat sera généré dans les 4 heures sur l'application CovidSave.be. Il peut également être téléchargé sur le site masanté. Le test antigénique est un test suffisant pour rentrer sur le territoire de nombreux pays européens si vous partez en voyage. Il peut donc être utilisé comme alternative au test PCR. Attention toutefois, pensez à bien vérifier si c'est le cas avant votre départ (Malte ou le Royaume-Uni par exemple n'accepte que les tests PCR) mais aussi à vérifier la validité du test. Alors que les tests PCR sont généralement valides 72 heures, les tests antigéniques ne le sont souvent que 48 heures.Le test antigénique pourra également être utilisé pour les évènement et festivals programmés pendant l'été.