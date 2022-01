Vous vous êtes un peu trop jeté sur les croquettes pendant les fêtes et vous voulez changer votre alimentation? Ne vous lancez surtout pas dans un régime draconien.

Au début d'une nouvelle année, certains se promettent de faire des choix alimentaires plus sains après les excès des fêtes de fin d'année. Mais quel est le meilleur régime ? Un régime pauvre en glucides ? Un régime paléo ? Ou la cuisine méditerranéenne classique?

...

Au début d'une nouvelle année, certains se promettent de faire des choix alimentaires plus sains après les excès des fêtes de fin d'année. Mais quel est le meilleur régime ? Un régime pauvre en glucides ? Un régime paléo ? Ou la cuisine méditerranéenne classique?Un panel américain d'experts en régime et en santé a dressé la liste des 40 meilleurs régimes et modes d'alimentation de l'année écoulée en termes de perte de poids, de valeur nutritionnelle, de santé cardiaque, de faisabilité et de risques pour la santé. Il existe des classements dans des catégories telles que "meilleur régime pour une alimentation saine", "meilleur régime pour les diabétiques", "meilleur régime pour une meilleure santé cardiaque", "régime le plus facile à suivre" et "meilleur régime à base de plantes". L'objectif principal des classements est de promouvoir les régimes les plus favorables à la santé et d'éloigner les gens des régimes trompeurs.Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses habitudes alimentaires populaires auprès du grand public ne soient pas particulièrement bien notées. Le régime cétogène arrive en antépénultième position et le régime Atkins quelques places seulement plus haut. Paléo, sirtfood et Dukan sont également en queue de peloton. Selon les experts, il s'agit de régimes extrêmement restrictifs, qui sont plus difficiles à respecter et qui éliminent des groupes d'aliments entiers, ce que la science ne considère pas comme étant sain et efficace à long terme. Il existe un risque de carences en nutriments. C'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, le véganisme n'est pas très bien classé.Alors, qu'est-ce qu'un régime alimentaire sain ? Tout d'abord, le meilleur régime n'existe pas. Chacun réagit différemment à la nourriture. La liste ci-dessous n'est pas constituée de "régimes" au sens strict du terme, mais plutôt de recommandations diététiques, qui peuvent apporter une perte de poids en prime. Après tout, le meilleur moyen de perdre du poids reste de manger sainement et modérément. Certains noms ne vous sembleront peut-être pas familiers en Europe, mais ils ont tous trois points en commun : la variété, le moins de règles possible et l'accent sur les produits naturels.Le "meilleur régime alimentaire qui soit" est - sans surprise - le régime méditerranéen, qui n'a pas son pareil. En bref, il s'agit de plats simples à base de vrais aliments tels que des légumes, des fruits, des céréales complètes (anciennes), des graisses saines (beaucoup d'huile d'olive), de la viande maigre, du poisson, des haricots, des légumineuses, des graines et quelques noix. Les herbes et les épices élèvent les plats à un niveau supérieur. Le beurre est rarement au menu. Les oeufs, le fromage, la volaille et les yaourts sont consommés en quantités limitées et les aliments transformés, la viande rouge, le sucre raffiné et la farine sont à éviter, sauf lorsqu'il y a quelque chose à fêter. Après tout, vous êtes censé apprécier un petit excès occasionnel. Les portions modérées, l'interaction sociale et l'exercice font également partie du régime méditerranéen.Ce régime est depuis longtemps associé à de nombreux avantages pour la santé, tels que la réduction du risque de cancer, de diabète, d'hypercholestérolémie, de démence, de perte de mémoire, de dépression et de maladie cardiaque. Il est également en tête de liste des régimes les plus faciles à suivre à long terme, des régimes les plus sains, des meilleurs régimes pour les diabétiques et pour la santé cardiaque.En deuxième position dans la catégorie "meilleur régime global", on trouve le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), moins connu, qui a été mis au point par le National Heart, Lung and Blood Institute des États-Unis pour réduire la tension artérielle. Il a également un effet positif sur le taux de cholestérol et la sensibilité à l'insuline et aide à perdre du poids de manière saine. Ce régime consiste à consommer moins de sel et davantage de produits contenant des minéraux tels que le potassium, le calcium et le magnésium, qui peuvent contribuer à abaisser la tension artérielle. En outre, les adeptes de la méthode DASH mangent principalement des fruits et des légumes (8 à 10 portions par jour), des produits laitiers allégés (2 à 3 portions par jour), des céréales complètes, des noix ou des graines et consomment une quantité limitée de viande maigre (poisson, poulet). La viande rouge, les sucreries et les graisses sont à éviter.Le régime flexitarienLe flexitarien est en fait un végétarien qui mange un peu de viande de temps en temps. Des recherches ont montré qu'un régime principalement végétal permet de réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et le cancer. Dans le même temps, le flexitarisme figure en tête de liste des meilleurs régimes pour la perte de poids.En quatrième position, on trouve le régime MIND (Mediterranean DASH Intervention for Neurodegenerative Delay). Il combine des aspects du régime DASH et du régime méditerranéen dans le but d'améliorer la santé du cerveau. Dans le régime MIND, les fruits sont largement remplacés par des légumes (surtout les légumes verts), tandis que la part de fruits dans le régime est exclusivement constituée de baies. Les collations sont principalement composées de noix. Bien qu'il n'existe pour l'instant aucun moyen avéré d'éviter ou d'inverser le déclin cognitif, les experts font l'éloge du régime MIND parce qu'il combine deux modes de vie sains.Le meilleur régime pour perdre du poidsLe populaire WW (anciennement Weight Watchers) occupe la première place ex aequo avec le flexitarisme et le régime volumétrique pour la perte de poids. WW consiste en un système de points selon lequel chaque produit alimentaire se voit attribuer des points en fonction de la présence de calories, de sucre, de graisses saturées et de protéines. Chaque membre du WW se voit attribuer un total de points quotidien, en fonction de ses besoins et de ses objectifs. Le soutien que vous recevez est un élément important de la réussite de WW. Outre les discussions de groupe et les éventuelles rencontres individuelles, il existe également une communauté en ligne vers laquelle vous pouvez toujours vous tourner. Vous êtes également conscient de votre alimentation et la flexibilité qu'offre le programme est un point positif. Vous pouvez "faire un écart" de temps en temps, à condition de ne pas dépasser le nombre de points quotidiens.En mettant l'accent sur la partie végétale du flexitarisme (avec beaucoup de fruits, de légumes et de céréales complètes), vous vous sentirez plus rassasié avec moins de calories.Le régime volumétriquese concentre sur des aliments rassasiants, riches en eau et pauvres en calories, telle qu'une soupe consistante, des fruits et légumes aqueux pauvres en amidon ou un yaourt pour apaiser la faim, car c'est là est le plus grand ennemi de toute personne au régime. La graisse et le sucre font exactement le contraire : ils sont moins rassasiants et augmentent le nombre total de calories par bouchée.Le meilleur régime pour perdre du poids rapidement ?Perdre du poids rapidement n'est jamais une bonne idée, car cela nécessite souvent l'utilisation de substituts de repas ultra-transformés sous forme de poudre avec des arômes artificiels. En général, après le régime, on retrouve son poids initial. Mais parfois les personnes qui doivent améliorer radicalement leur santé doivent perdre du poids rapidement. Dans ce cas, Atkins et le programme HMR (Health Management Resources, uniquement aux Etats-Unis) sont un mal nécessaire.