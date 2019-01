1 - S'hydrater et éviter l'alcool

Noël et le Nouvel An ont laissé des traces : gueules de bois à répétition, repas savoureux, mais bourratifs... vous avez mis votre corps à rude épreuve. Une cure s'impose. Cela tombe bien, en janvier, beaucoup pratiquent le "Dry January" qui consiste à ne plus boire d'alcool pendant un mois. Mais pour éliminer complètement les excès, il est nécessaire de réhydrater son corps. Alors un conseil : buvez de l'eau à foison. N'hésitez pas à jo...