Une prise de poids n'a pas seulement des conséquences sur l'aspect physique. Elle entraine aussi une réaction en chaine de l'organisme et à même des conséquences psychiques.

Les effets d'une prise de poids conséquente (entre 5 et 10 kilos) sont variables d'une personne à l'autre, mais ils ne sont pas pour autant anodins. Ils se font en général ressentir à partir du moment où l'on dépasse un IMC normal, compris entre 18.5 et 25.

Lorsque l'on grossit, "le cerveau enregistre le nouveau poids comme référence et l'organisme fonctionne selon ce nouveau référencement, qui est plus élevé", informe le Dr Jean-Michel Lecerf, chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, interrogé par Le Figaro. Ce nouveau poids devient la norme pour le corps, ce qui rend la perte de poids plus difficile, explique le spécialiste.

Au quotidien, une prise de poids importante rend les gestes de tous jours plus difficiles à effectuer. Des maux de dos peuvent apparaitre. On est plus vite essoufflé, plus vite fatigué physiquement. "C'est comme si on avait un sac à dos avec des bouteilles d'eau, que l'on doit traîner en permanence", explique Sarah Boublil, diététicienne nutritionniste.

Le sommeil se trouve également perturbé, généralement chez les personnes qui accumulent la graisse au niveau de l'abdomen. Celle-ci gêne la respiration au cours de la nuit en appuyant sur les poumons. Certaines personnes peuvent même faire des apnées du sommeil.

Des effets psychologiques

Cela va de soi que prendre du poids a des effets néfastes sur le moral. "On constate souvent une baisse de l'estime de soi, en cas de prise de poids, même légère (2 kilos), confie le Dr Lecerf. De plus, très souvent les patients s'appliquent une "restriction cognitive". C'est-à-dire qu'ils se privent volontairement de manger (en vue de perdre du poids), mais finissent par craquer et prendre davantage de poids.

Cette baisse de confiance peut également s'accompagner d'une baisse de libido. Certaines personnes qui ont grossi peuvent développer un "blocage sexuel", surtout chez les personnes obèses.