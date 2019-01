Les dentistes francophones démentent les chiffres d'une députée N-VA, Maggie De Block confirme

Ce n'est pas la première fois que la nationaliste flamande Yoleen Van Camp (N-VA) déplore le trop faible pourcentage de visites annuelles chez le dentiste pour les enfants, alors que les soins dentaires sont gratuits jusqu'au 18e anniversaire.

Mais Mme Van Camp pointe surtout les Bruxellois et les Wallons en la matière, et plaide pour une défédéralisation des soins de santé. D'après les chiffres qu'elle a avancés vendredi matin, à peine 25% des enfants en Flandre, 16% en Wallonie et 11% à Bruxelles font examiner leurs dents chaque année chez le dentiste. Or les chiffres les plus récents de l'Agence InterMutualiste, qui remontent à 2016 et sont publiés sur son site internet (http://atlas.aim-ima.be/base-de-donnees), sont les suivants: 70,5% en Région flamande, 61,6% en Région wallonne et 58,5% en région Bruxelles-Capitale.

Flatter une certaine opinion publique flamande

Il s'agit des pourcentages d'enfants de 5 à 14 ans qui ont eu au moins deux contacts avec le dentiste sur une période de trois années civiles consécutives. Ces dernières années, on constate une nette évolution à la hausse dans les trois Régions, souligne la SMD.

Les tweets de Yoleen Van Camp publiés ce vendredi, dans lesquelles elle défend une nouvelle réforme de l'Etat en matière de soins de santé, montrent que la députée "est entrée en campagne électorale et va faire de la scission de la sécurité sociale une de ses revendications électorales. Et flatte une certaine opinion publique flamande en laissant croire que cette scission sera génératrice d'économies. Ce point également n'est pas fondé, puisqu'il n'apparait dans aucun chiffre de l'Inami que les dépenses en santé dentaire seraient plus importantes dans la partie francophone du pays. Que du contraire", conclut l'association.