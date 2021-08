À en croire une enquête du bureau européen Eurostat, les Belges sont les Européens qui consomment le plus souvent des sodas. Un Belge sur cinq consomme au moins un soda sucré par jour.

Réalisée en 2019, l'enquête d'Eurostat révèle que 20,4% des Belges de plus de 15 ans boivent au moins un soda sucré par jour. Dans le classement, les Belges devancent nettement les Maltais, les Allemands, les Hongrois, les Polonais et les Bulgares qui sont tous environ 12% à boire quotidiennement des sodas. En Finlande, en Lituanie et en Estonie, seuls 3% des habitants boivent un soda par jour. La moyenne européenne est de 9,1%.

L'enquête révèle que les hommes sont plus nombreux à consommer des boissons sucrées que les femmes (12% des hommes contre 7% des femmes). Sans réelle surprise, ce sont les jeunes qui plébiscitent les boissons sucrées : en Europe, les jeunes âgés de 15 à 24 ans (14%) affichent la consommation la plus fréquente de sodas, tandis que les personnes âgées de 65 à 74 ans et de plus de 75 ans sont les moins friandes de ces boissons.Une taxe sur les boissons sucrées En 2015, Maggie De Block, alors ministre de la Santé (Open VLD), avait pourtant instauré une taxe sur les sodas. Accusée d'être une mesure fiscale et non une mesure destinée à améliorer la santé publique d'autant plus qu'elle taxait également les boissons "light" et "zéro", la mesure avait été très critiquée. "Une taxe qui vise spécifiquement un ingrédient, le sucre, et qui de surcroît se limite à une catégorie spécifique de produits, à savoir les boissons, peut difficilement être considérée comme une mesure visant la santé", avait ainsi déclaré David Marquenie, secrétaire général de la Fédération belge des producteurs d'eau et de boissons rafraîchissantes (FIEB). Les chiffres d'Eurostat semblent confirmer l'absence d'effet dissuasif auprès des consommateurs.En 2015, la taxe était de 3 centimes d'euro par bouteille d'un litre, début 2018 elle est passée à 11,92 centimes d'euro par litre. Dans le cas d'une bouteille de Coca de 1,5 litre (prix de détail 2,16 euros), la taxe s'élève donc à 18 centimes d'euro, soit environ 8 % du prix total. L'Organisme mondial de la Santé estime qu'il faut augmenter le prix de 20% des boissons sucrées par des taxes pourrait réduire d'autant la consommation de ces produits. Des calories vides "Ces sucres liquides sont une source facile et superflue de calories. Ce sont, en quelque sorte, des calories vides, car elles n'apportent aucun nutriment utile et ne rassasient pas. Ainsi, elles contribuent rapidement à la prise de poids. Une canette de soda contient environ 200 calories. C'est une quantité considérable si l'on sait que nous en avons besoin d'environ 2 000 à 2 500 par jour. Plus de la moitié des Belges sont actuellement en surpoids", explique Loes Neven, rattachée à l'Institut flamand pour la promotion de la santé et la prévention des maladies (VIGEZ) à la VRT.Interrogé par Het Nieuwsblad, David Marquenie nuance toutefois les chiffres d'Eurostat. "Si l'on regarde les volumes - la quantité que nous buvons - on arrive à 123 litres de sodas par personne et par an en Belgique. En Allemagne, ce volume est de 141, au Danemark de 134, en Hongrie de 138".