Le stockage des lipides favorise le caractère invasif des cancers

Les cellules cancéreuses chargées en lipides sont plus invasives et donc davantage susceptibles de former des métastases, ressort-il d'une découverte d'Olivier Feron, chercheur à l'Institut de recherche expérimentale et clinique de l'UCLouvain. En conséquence, de nouveaux médicaments actuellement évalués pour lutter contre l'obésité pourraient servir à la lutte contre le développement de métastases.

© Getty