Les professionnels de la santé travaillant à l'hôpital courent trois plus de risques d'être hospitalisés après une contamination au Covid-19.

Quant aux membres de leur famille, ils voient leur risque multiplié par deux, selon une étude publiée à la fin du mois d'octobre dans le "British Medical Journal" et relayée ce week-end par la revue Le Spécialiste.

L'analyse a porté sur plus de 160.000 travailleurs de la santé en Écosse et 250.000 membres de leur ménage. Il en ressort que les professionnels de la santé confrontés aux patients infectés sont trois fois plus susceptibles d'être admis à l'hôpital comme patients Covid-19, ceux classés comme travaillant dans des spécialités 'de porte d'entrée' étant sans surprise les plus à risque.

Le risque absolu d'hospitalisation - fortement lié à l'âge - reste toutefois relativement faible (0,20%), précise l'étude. Selon cette dernière, enfin, six travailleurs de la santé et 18 membres de leur ménage hospitalisés en Écosse sont décédés.

