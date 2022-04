La maladie de Covid-19 est loin d'être endémique et peut encore provoquer "de grandes épidémies", ont indiqué des responsables de l'Organisation mondiale de la santé jeudi.

"Nous sommes toujours au milieu de cette pandémie, nous aimerions tous que ce ne soit pas le cas, mais nous ne sommes pas à un stade endémique", a déclaré la responsable de la lutte contre le Covid pour l'OMS, Maria Van Kerkhove. Lors d'une session de questions/réponses sur les réseaux sociaux, elle a annoncé avoir elle-même contracté le virus, et se trouve en quarantaine, aux Etats-Unis.

Depuis Genève, Michael Ryan, le responsable des urgences de l'OMS, a renchéri: "Je ne pense pas que nous soyons proche d'une situation endémique avec ce virus". "Il ne suit pas encore totalement une cadence temporelle, ou un schéma saisonnier, (...) et la maladie reste donc assez volatile", a-t-il déclaré pendant la session. "Elle est toujours capable de provoquer de grandes épidémies comme nous l'avons vu, et même au sein des populations qui ont été précédemment exposées", a-t-il dit.

M. Ryan a souligné que lorsqu'une maladie devient endémique cela ne signifie pas pour autant que la maladie n'est pas grave. "La tuberculose est endémique, le paludisme est endémique... elles tuent des millions de personnes chaque année. S'il vous plaît, ne croyez pas qu'endémique signifie +c'est fini+ et +c'est bénin+", a-t-il insisté.

Une fois que certaines maladies deviennent, au fil du temps, endémiques, a-t-il également indiqué, elles tendent à devenir des maladies infantiles, comme la rougeole et la diphtérie. Mais si les niveaux de vaccination diminuent au sein de la population - comme cela est le cas pour la rougeole, "nous voyons que les épidémies repartent parce que les niveaux de protection de la population baisse", a observé le responsable de l'OMS.

Le Comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19 a été cette semaine unanime à estimer que ce n'était pas "le moment de baisser la garde". Le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a donc maintenu mercredi l'urgence de santé publique de portée internationale pour le Covid-19, le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS.

Selon le dernier rapport hebdomadaire sur la situation épidémiologique publié mardi par l'OMS, le nombre de cas de Covid a continué à baisser pour la troisième semaine consécutive. Le nombre de décès a aussi reculé par rapport à la semaine précédente.

