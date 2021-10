Le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie invalidité (Inami) a approuvé lundi la proposition de budget des soins de santé pour l'année prochaine. Le Comité de l'assurance de l'Inami avait déjà donné son aval il y a deux semaines.

"Ce budget soins de santé pour 2022, avec une norme de croissance de 2,5%, contient d'excellentes mesures pour une meilleure accessibilité des soins et est la preuve que le modèle de la concertation fonctionne toujours dans notre pays", se réjouit le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), dans un communiqué.

Cette enveloppe permettra une série d'initiatives nouvelles, comme un accent mis sur la prévention par le biais de 'trajets de soins', l'abaissement du plafond Maximum à facturer (Màf) à 250 euros pour les personnes aux plus faibles revenus, ainsi qu'une augmentation des remboursements des soins buccodentaires.

"L'objectif budgétaire global 2022 des soins de santé a été fixé à 31,755.422 milliards d'euros, montant dans lequel le milliard d'euros pour le personnel soignant (accord social 2020 et Fonds Blouses blanches) et les 200 millions d'investissements dans les soins de santé mentaux ont maintenant été repris de façon structurelle", explique le cabinet du ministre.

"Ce budget soins de santé pour 2022, avec une norme de croissance de 2,5%, contient d'excellentes mesures pour une meilleure accessibilité des soins et est la preuve que le modèle de la concertation fonctionne toujours dans notre pays", se réjouit le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), dans un communiqué. Cette enveloppe permettra une série d'initiatives nouvelles, comme un accent mis sur la prévention par le biais de 'trajets de soins', l'abaissement du plafond Maximum à facturer (Màf) à 250 euros pour les personnes aux plus faibles revenus, ainsi qu'une augmentation des remboursements des soins buccodentaires."L'objectif budgétaire global 2022 des soins de santé a été fixé à 31,755.422 milliards d'euros, montant dans lequel le milliard d'euros pour le personnel soignant (accord social 2020 et Fonds Blouses blanches) et les 200 millions d'investissements dans les soins de santé mentaux ont maintenant été repris de façon structurelle", explique le cabinet du ministre.